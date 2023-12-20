Словесная перепалка в автобусе переросла в избиение

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В Подмосковье между двумя пассажирами автобуса произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил несколько раз другого в область головы. После этого агрессор скрылся.
Мужчина был задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои».
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