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Словесная перепалка в автобусе переросла в избиение

Словесная перепалка в автобусе переросла в избиение

Автор:
20 декабря 2023 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   автобус   драка   избиение   конфликт   
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В Подмосковье между двумя пассажирами автобуса произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил несколько раз другого в область головы. После этого агрессор скрылся.

Мужчина был задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои».

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Метки: Видео   Подмосковье   автобус   драка   избиение   конфликт   
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3  комментария
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Fat Lynx Час назад
Нет хуже зрелища, чем старики дерутся и старики е-бутся...
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Борис Карабанов Час назад
Фауна.
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Fidel

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