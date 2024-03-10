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В тренажерном зале на мужчину упал гриф от штанги

В тренажерном зале на мужчину упал гриф от штанги

Автор:
10 марта 2024 11:30
Сообщество : Спорт
Метки: В тренажерном зале   Видео   Спорт   ЧП   бодибилдер   гриф от штанги   невнимательность   
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Кстати, это распространенная ошибка, когда снимают блины с одной стороны и забывают про другую.


Жаль, конечно, этого бодибилдера

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Метки: В тренажерном зале   Видео   Спорт   ЧП   бодибилдер   гриф от штанги   невнимательность   
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9  комментариев
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1k
surgy Час назад
Такой штукой можно и поломать, например ключицу. А учитывая массу грифа, то и мышечная ткань серьезно пострадает.
Вердикт: восстановление минимум месяц
Сочувствую ему
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42k
Сергей 3 минуты назад
Заголовки правильно надо писать.
А то я уж грешным делом подумал, что мужик дурак. А оказалось всё нормально, баба дура, и теперь она должна за него замуж выйти и по голове гладить каждый день.
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419
Пчёл 24 минуты назад
"Кстати, это распространенная ошибка, когда снимают блины с одной стороны и забывают про другую..."
Да тупым просто не нужно быть!
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19k
Роберт Шекли Полчаса назад
Девчонке надо таскать с собой табличку
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7k
schmubu Полчаса назад
она ещё и лыбилась, дура...
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4k
poбт 37 минут назад
у мужика прям перед е*блом падают блины с грифа и ему совершенно по*х*уй, инстинкта самосохранения ноль...
в общем эта парочка создана друг для друга, рожать уродов
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141k
parallax 47 минут назад
Когда не учил в школе физику, да и с логикой нелады.
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