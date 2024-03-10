В тренажерном зале на мужчину упал гриф от штанги

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Кстати, это распространенная ошибка, когда снимают блины с одной стороны и забывают про другую.
Жаль, конечно, этого бодибилдера
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Вердикт: восстановление минимум месяц
Сочувствую ему
П.С. "Зачем мне учить физику, где мне в жизни это пригодится!"
А то я уж грешным делом подумал, что мужик дурак. А оказалось всё нормально, баба дура, и теперь она должна за него замуж выйти и по голове гладить каждый день.
Да тупым просто не нужно быть!
в общем эта парочка создана друг для друга, рожать уродов