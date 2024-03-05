24-летняя нидерландская легкоатлетка Фемке Бол обновила мировой рекорд в беге на 400 метров. Девушка дала интервью, которое стало популярным после публикации в соцсетях. Пользователям сети показалось, что голос спортсменки очень похож на голос Микки Мауса. «Если закрыть глаза, то может показаться, что рекорд побил Микки Маус», — написал один из комментаторов.
Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол, призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, обновила собственный мировой рекорд в гладком беге на 400 м в помещении. В субботу, 2 марта, спортсменка показала новое лучшее мировое время на чемпионате мира в помещении, проходящем в Глазго (Великобритания).
Спортсменка преодолела 400 м за 49,17 секунды, на 0,07 секунды улучшив свой предыдущий результат — 49,24 секунды, установленный 18 февраля 2024 года на чемпионате Нидерландов. Позапрошлый мировой рекорд — 49,26 секунды, установленный в феврале 2023 года — также принадлежал Фемке Бол.
Источник:
Источник:
- Минус спина
- Когда впервые пришёл в тренажёрный зал
- Розыгрыш качков в тренажёрном зале
- Футбольный соперник мечты
- Был пацан и нет пацана
Продавшица:
- Вам какой, белый, черный или с Микки Маусом?
Мужик думает: чего белый-то брать, вроде не праздник;
с Микки Маусом - тоже как-то не то - не в игрушки ведь
играем, возьму черный. Через некоторое время рождается
у него сын - негр. Подрос немного и спрашивает:
- Пап, почему так получилось, мама у меня - белая, отец -
тоже, а я негр?
- Сынок, скажи спасибо, что не Микки Маус!
В магазине:
-Мужик стоит на кассе, ждёт сдачу.
- Извините, у нас не сдачи. Возьмите вот пять жвачек с Микки Маусом.
- Я вам ребёнок, что ли?! Дайте с Терминатором...
напомнило)))