Бразильские специалисты по затягиванию времени

В Бразилии во время футбольного матча между командами Флуминенсе и Ботафого произошёл курьезный эпизод. На последних минутах игры один из футболистов лежал за пределами поля, намекая, что получил травму. Партнер по команде решил использовать это и вытащил игрока прямо на поле, чтобы судья остановил игру. Сделано это было для того, чтобы затянуть время и победить.