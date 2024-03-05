Бразильские специалисты по затягиванию времени

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В Бразилии во время футбольного матча между командами Флуминенсе и Ботафого произошёл курьезный эпизод. На последних минутах игры один из футболистов лежал за пределами поля, намекая, что получил травму. Партнер по команде решил использовать это и вытащил игрока прямо на поле, чтобы судья остановил игру. Сделано это было для того, чтобы затянуть время и победить.
Вратарь проигрывающей команды выволок спортсмена обратно, чтобы матч продолжился. Стоило ему отойти, как разминающийся футболист соперников вытащил игрока на поле.
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