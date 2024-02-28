Гoлaя женщuна разгуливала по набережной в Сочи

Таинственная незнакомка разгуливала по набережной в Сочи в чем мать родила, чем весьма порадовала мужскую половину Адлерского района. В итоге визуальный голод сильной половины человечества, по словам очевидцев, был весьма удовлетворен.
Отмечается, что обнаженная нимфа продефилировала по набережной вдоль эллингов возле железнодорожного вокзала в Адлере.
Уточняется, что леди шла вдоль моря и наслаждалась лучами солнца, ее дальнейшую судьбу предопределили сотрудники Росгвардии – они попытались задержать странную женщину. Сначала нимфа испугалась и стала убегать, всячески препятствуя аресту. Бунтарку удалось усмирить после применения силы.
“Не трогайте меня, не надо”, – кричала нимфа.
Сперва полицейские доставили возмутительницу спокойствия в участок, а потом уже вызвали бригаду из психоневрологического диспансера.
“Вы не знаете, что произошло с ней до этого, это девушка знакомого, ее принудительно чем-то накачали, возможно, “солью”, – прокомментировал один из подписчиков. -
Источник:
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Возможно и не принудительно, как-никак Сочи и всё такое.
А могли "для прикола" дать, а она была не в курсе.
Мало ли вариантов человеческой низости!
Не судите, да не судимы будем...