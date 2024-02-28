Гoлaя женщuна разгуливала по набережной в Сочи

Отмечается, что обнаженная нимфа продефилировала по набережной вдоль эллингов возле железнодорожного вокзала в Адлере.

Уточняется, что леди шла вдоль моря и наслаждалась лучами солнца, ее дальнейшую судьбу предопределили сотрудники Росгвардии – они попытались задержать странную женщину. Сначала нимфа испугалась и стала убегать, всячески препятствуя аресту. Бунтарку удалось усмирить после применения силы.

“Не трогайте меня, не надо”, – кричала нимфа.

Сперва полицейские доставили возмутительницу спокойствия в участок, а потом уже вызвали бригаду из психоневрологического диспансера.