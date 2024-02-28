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Гoлaя женщuна разгуливала по набережной в Сочи

Гoлaя женщuна разгуливала по набережной в Сочи

Автор:
28 февраля 2024 11:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сочи   ЧП   голая   набережная   росгвардия   
1732
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Таинственная незнакомка разгуливала по набережной в Сочи в чем мать родила, чем весьма порадовала мужскую половину Адлерского района. В итоге визуальный голод сильной половины человечества, по словам очевидцев, был весьма удовлетворен.

Отмечается, что обнаженная нимфа продефилировала по набережной вдоль эллингов возле железнодорожного вокзала в Адлере.


Уточняется, что леди шла вдоль моря и наслаждалась лучами солнца, ее дальнейшую судьбу предопределили сотрудники Росгвардии – они попытались задержать странную женщину. Сначала нимфа испугалась и стала убегать, всячески препятствуя аресту. Бунтарку удалось усмирить после применения силы.

“Не трогайте меня, не надо”, – кричала нимфа.

Сперва полицейские доставили возмутительницу спокойствия в участок, а потом уже вызвали бригаду из психоневрологического диспансера.

“Вы не знаете, что произошло с ней до этого, это девушка знакомого, ее принудительно чем-то накачали, возможно, “солью”, – прокомментировал один из подписчиков. -

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Метки: Видео   Сочи   ЧП   голая   набережная   росгвардия   
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14  комментариев
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96k
Доктор Джонс Час назад
Такой Майнкрафт нам не нужен...
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5k
Руслан Минуту назад
Продавцов дури в общем и солей в частности, надо просто убивать, как делал Дутерте на Филиппинах. Несколько тысяч выпилили, несколько сот тысяч барыг сами сдались властям
Наше чрезмерно гуманное правосудие надо менять. Продавец дури - не человек, а гниль, враг общества. Таких - только УБИВАТЬ! Ну а наркотов в дурку и потом на принудительные работы на долгие годы. Хоть какой-то толк от торчков.
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7k
Neo 7 минут назад
Ну если красивая, пусть дальше бы гуляла.
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571
Quantimus 9 минут назад
Вот сколько не читаю таких случаев, хоть раз бы рядом со мной случился...
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1k
Flint 15 минут назад
Солевая мохнатка.
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3k
Mutantino Полчаса назад
обострение весеннее ... полицейским бы по хорошему ее в бушлатики завернуть да в скорую запаковать
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21k
Shtoppi 41 минуту назад
весна и обострения у психов идут взявшись за руки ))))))))
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4k
Ostap Bender 44 минуты назад
Каждый из трех сотрудников Росгвардии тщательно обыскал голую девушку при задержании ("на всякий случай")
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11k
Алексей 51 минуту назад
Весна..
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19k
banzai7 55 минут назад
Голосистая
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156
Игорь 58 минут назад
принудительно чем-то накачали, возможно, “солью”,
=======
Возможно и не принудительно, как-никак Сочи и всё такое.
А могли "для прикола" дать, а она была не в курсе.
Мало ли вариантов человеческой низости!
Не судите, да не судимы будем...
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36k
Fat Lynx Час назад
Дура солевая... я такое в Краснодаре видел. Нифига это не эротическое зрелище, это пипец!
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3k
Максим Макашев Час назад
Весна идёт, весне - дорогу
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67
Голован Щекн Час назад
"В Сочи обнаженная женщина удовлетворила всю набережную" жив еще тот кто для "спид-инфо" заголовки в 90е писал
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