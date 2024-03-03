Женщине едва не отсекло ногу погрузочной платформой грузовика, когда тот сдавал назад

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Пострадавшая пыталась помочь аккуратно сдать назад водителю погрузчика. Тот вовремя не остановился, несмотря на жестикуляцию женщины, и погрузочная платформа, прикрепленная к задней части машины, врезалась острой гранью ей в ногу.
И хотя нога осталась на месте и женщина даже устояла на ногах (но ей было очень больно), смотреть на эти кадры с камеры наблюдения жутко.
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