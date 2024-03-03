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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1250 постов • 55 подписчиков подписаться
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Женщине едва не отсекло ногу погрузочной платформой грузовика, когда тот сдавал назад

Женщине едва не отсекло ногу погрузочной платформой грузовика, когда тот сдавал назад

Автор:
03 марта 2024 11:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   грузовик   невнимательность   нога   погрузочная платформа   придавило   
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Пострадавшая пыталась помочь аккуратно сдать назад водителю погрузчика. Тот вовремя не остановился, несмотря на жестикуляцию женщины, и погрузочная платформа, прикрепленная к задней части машины, врезалась острой гранью ей в ногу.


И хотя нога осталась на месте и женщина даже устояла на ногах (но ей было очень больно), смотреть на эти кадры с камеры наблюдения жутко.

Источник:

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Метки: Видео   ЧП   грузовик   невнимательность   нога   погрузочная платформа   придавило   
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4  комментария
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4k
Anners 44 минуты назад
Двое безмозглых.
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1k
TruckerOrphan 20 минут назад
Довольно долго отработал на машине с "лопатой", всех добровольных помощников гнал тряпками прочь, даже когда были машины без камеры. Самых настырных выставлял на метр сбоку от машины, в случае сопротивления глушил двигатель и стоял.
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16k
GROMOZEKA 37 минут назад
Она бы ещё голову туда подсунула, идиотка
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24k
Valiko 38 минут назад
Раздробление обеих берцовых костей 100%. Еще и возле стопы. Годик в больничке/дома полежит, чуточку ума прибавится - хотя бы в плане самосохранения.
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