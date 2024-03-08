«Когда он уйдет домой?»: забавная реакция котика на наглого медведя

Хоть косолапый и не делал ничего особо разрушающего, его присутствие все равно сильно напрягало жильцов дома. И это вовсе неудивительно, ведь никто не осмелился бы прогнать такого грозного зверя. Даже бесстрашный котик, который был в крайнем шоке от наглости мишутки.