«Когда он уйдет домой?»: забавная реакция котика на наглого медведя

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Нежданные гости мало кому нравятся, особенно если они слишком нагло себя ведут. Воруют вкусняшки, отвлекают от работы или вальяжно расхаживают по квартире или участку, как медведь из этого ролика.
Хоть косолапый и не делал ничего особо разрушающего, его присутствие все равно сильно напрягало жильцов дома. И это вовсе неудивительно, ведь никто не осмелился бы прогнать такого грозного зверя. Даже бесстрашный котик, который был в крайнем шоке от наглости мишутки.
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