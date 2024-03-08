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«Когда он уйдет домой?»: забавная реакция котика на наглого медведя

«Когда он уйдет домой?»: забавная реакция котика на наглого медведя

Автор:
08 марта 2024 10:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Реакция   животные   забавно   кот   
1196
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Нежданные гости мало кому нравятся, особенно если они слишком нагло себя ведут. Воруют вкусняшки, отвлекают от работы или вальяжно расхаживают по квартире или участку, как медведь из этого ролика.

Хоть косолапый и не делал ничего особо разрушающего, его присутствие все равно сильно напрягало жильцов дома. И это вовсе неудивительно, ведь никто не осмелился бы прогнать такого грозного зверя. Даже бесстрашный котик, который был в крайнем шоке от наглости мишутки.

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Метки: Видео   Медведь   Реакция   животные   забавно   кот   
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3k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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4k
Андрей 22 минуты назад
... Я продаю большой, большой, большой секрет,
Сильнее кошки зверя нет!..
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39k
АнтонПолднев 57 минут назад
Наташа. Это вот и есть твой бывший?!
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23k
Слепой Пью 59 минут назад
Котан офигел: Вы что, еще одного питомца завести решили??? А как же Я?!?
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Александр Ломовицкий 2 часа назад
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