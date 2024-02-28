Две разные реакции на стрессовую ситуацию

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Стрессовые и неприятные ситуации отлично показывают, кто мы есть на самом деле. Кто-то сразу же начинает паниковать, а другие... даже бровью не поведут! Кстати, это относится не только к людям, но и котикам.
Подглядите на этих похожих, но при этом таких разных рыжих братцев.
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Ждёт когда братан за него всё сделает...