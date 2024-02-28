FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2071 пост • 506 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Две разные реакции на стрессовую ситуацию

Две разные реакции на стрессовую ситуацию

Автор:
28 февраля 2024 09:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   забавно   кот   кошка   милота   
1392
1
1

Стрессовые и неприятные ситуации отлично показывают, кто мы есть на самом деле. Кто-то сразу же начинает паниковать, а другие... даже бровью не поведут! Кстати, это относится не только к людям, но и котикам.

Подглядите на этих похожих, но при этом таких разных рыжих братцев.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Реакция   животные   забавно   кот   кошка   милота   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Наталья Час назад
Мне кажется, здесь может быть другой вариант прочтения поведения котиков: один пытается что-то предпринять, чтобы выбраться из ловушки, а второй смирился со своим заточением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
806
MidMaster 20 минут назад
То есть никого не удивляет сушилка для котов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Друг 47 минут назад
он сигнализирует что уже высох ))))) второй кот явно мокрее !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SolomonA Час назад
Главное - не пытаться повторить это у нас. Потому что у нас это будет микроволновка....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
ruslan d Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48661



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих
В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих
"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные торты
"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Упоротые Ответы mail.ru
Упоротые Ответы mail.ru
Искусственный интеллект в действии
Искусственный интеллект в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#кино#забавно#Автовсячина#инцидент#ДТП#авто аварии#США
#животные#автомобили#люди#позитив#интересно#фильм#аварии#Китай#собака#задержание
#Юмор#автомир#Прикол#интересное#факты#история#дети#милота#кот#Россия
Искусственный интеллект в действии Искусственный интеллект в действии Котёнок в восторге от сытной еды Котёнок в восторге от сытной еды Жить с тремя кошками — это весело Жить с тремя кошками — это весело Кошка осматривает кота после анестезии Кошка осматривает кота после анестезии Жизнь с двумя котами Жизнь с двумя котами Лапы уберите, это не для продажи! Лапы уберите, это не для продажи!

На что жалуетесь?

Вернуться