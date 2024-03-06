Кот не оценил игру своей хозяйки на флейте

Домашние животные являются самыми большими критиками хозяев. Например, этот кот намекнул своей хозяйке, что не хочет слушать её игру на флейте.
Нам может показаться, что мы достигли успеха в своем деле, но наши коты — самые большие наши критики. Особенно в музыкальных вопросах из-за высокой чувствительности их ушек.
Вот, например, котик из этого видео совсем не оценил игру своей хозяйки на флейте. Он мягко намекал ей на то, чтобы она прекращала это безобразие каждый раз, когда она начинала играть. Но, видимо, хозяйка не понимает намеков, потому что она все равно каждый раз пыталась продолжить репетицию, однако кот оказался еще упрямее.
Источник:
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