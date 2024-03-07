Встреча лисы и кота на дороге

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Мужчина запечатлел момент встречи лисы и кота на дороге. Лиса была явно чем-то недовольна и решила высказать коту всё, что думает. Интересно, на что жаловалась?
Монолог лисы на повышенных тонах. Кот при этом сохранял нордическое спокойствие.
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Но напряжён как пружина, лиске лучше ближе не подходить...