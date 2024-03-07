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Встреча лисы и кота на дороге

Встреча лисы и кота на дороге

Автор:
07 марта 2024 08:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   лиса   
2745
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Мужчина запечатлел момент встречи лисы и кота на дороге. Лиса была явно чем-то недовольна и решила высказать коту всё, что думает. Интересно, на что жаловалась?

Монолог лисы на повышенных тонах. Кот при этом сохранял нордическое спокойствие.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   лиса   
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11  комментариев
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1k
ProFanas 59 минут назад
Кот: - Иннах! Моя твоя непонимайт...
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9k
abasg 9 минут назад
бери, говорит, меня в жены, буду, говорит, женой воеводы, присланного из сибирских лесов к нам в Техас.
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3k
slona75 40 минут назад
"Так а как же тебя понять, хороняка, если ты не говоришь ничего?"© к/ф "Иван Васильевич меняет профессию".
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46k
Цыц тут у меня 53 минуты назад
Почему то она увидела в коте психолога.
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31k
Axel Час назад
Не местные мы, деньга нету, кушать нэма, документы украли. Дай на хлебушек...
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5k
Хачик Час назад
Лиса напомнила...
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1k
D12735 Час назад
Это она ему говорит:
- А обещал жениться!
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9k
vasilykopkov Час назад
У кота нервы железные. Даже хвостом не дёрнул.
Но напряжён как пружина, лиске лучше ближе не подходить...
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11k
Клёст 2 часа назад
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400
Alex 2 часа назад
Не на что а на кого. Наверное на ворону. У нее сыра не оказалось...
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Такими воплями лисы подзывают партнеров. Только тут не понятно: лиска орала от обиды, что встретила котяру, а не лиса? Или звала поклонника, чтобы устроить взбучку коту?
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