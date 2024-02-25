В Санкт-Петербурге зумер справил нужду на памятник и получил уголовное дело

На такой «хайп» он не рассчитывал.
Сегодня в одном из питерских пабликов появилось видео с подростком и Медным всадником. Зумер непринуждённо помочился на памятник, а его товарищ это заснял и прокомментировал. Позже выложил в сеть.
Как заявил автор сообщества:
Тут нашел «героев», которые оскверняли Медного всадника. Считаю город должен знать своих героев. Тем более они это снимают на показ для своего канала, треш-контент. Такое спускать нельзя малолетним де*****.
Осторожно, мат:
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На ролик быстро среагировали в МВД:
25 февраля в ходе мониторинга сети «Интернет» была выявлена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия неизвестного мужчины в районе Исаакиевской площади. Приняты меры к установлению и задержанию правонарушителя.
На парня уже возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Его ждёт штраф, принудительные работы или, но это в крайнем случае, - срок за решёткой.
Хотя в сети склоняются к тому, что зумеру надо выдать ведро с тряпкой и отправить на несколько месяцев мыть памятник и окрестности. Заодно и снимет об этом контент.
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Акселерация так акселерация... Перестаньте тогда лицемерить.
А условные наказания вообще отменить...
Как можно наказать кого то за конкретное деяние "условно"?
Сейчас драконовскими мерами ещё можно ситуацию подправить.
Потом будет поздно. Они станут взрослыми. И я не знаю что они творить будут...
ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию в школах и вузах и обеспечить эффективную проверку знаний выпускников (стандартная пятибалльная шкала с этой задачей давно уже не справлялась). Именно поэтому была выбрана тестовая форма, с которой работает беспристрастная машина. Кроме того, госэкзамен должен был сделать высшее образование по-настоящему доступным для детей из регионов.
«Во все элитарные и в большинство других вузов можно поступить только либо через репетиторство при данном вузе, либо через платные курсы при нем, либо через целевой прием, который они реализуют, либо через «договорные» школы, которые есть у московских и питерских вузов», утверждал Филиппов.
Дети: Ирена Понарошку......
вот оно что, Михалыч....
Провел всю ночь в спецприемнике с вонючими бомжами. С тех пор не ссу. Вообще. )))