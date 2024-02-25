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В Санкт-Петербурге зумер справил нужду на памятник и получил уголовное дело

В Санкт-Петербурге зумер справил нужду на памятник и получил уголовное дело

Автор:
25 февраля 2024 19:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Медный всадник   Питер   Санкт-Петербург   зумер   памятник   подросток   
5871
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На такой «хайп» он не рассчитывал.

Сегодня в одном из питерских пабликов появилось видео с подростком и Медным всадником. Зумер непринуждённо помочился на памятник, а его товарищ это заснял и прокомментировал. Позже выложил в сеть.

Как заявил автор сообщества:

Тут нашел «героев», которые оскверняли Медного всадника. Считаю город должен знать своих героев. Тем более они это снимают на показ для своего канала, треш-контент. Такое спускать нельзя малолетним де*****.

Осторожно, мат:

На ролик быстро среагировали в МВД:

25 февраля в ходе мониторинга сети «Интернет» была выявлена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия неизвестного мужчины в районе Исаакиевской площади. Приняты меры к установлению и задержанию правонарушителя.

На парня уже возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Его ждёт штраф, принудительные работы или, но это в крайнем случае, - срок за решёткой.

Хотя в сети склоняются к тому, что зумеру надо выдать ведро с тряпкой и отправить на несколько месяцев мыть памятник и окрестности. Заодно и снимет об этом контент.

Источник:

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Метки: Видео   Медный всадник   Питер   Санкт-Петербург   зумер   памятник   подросток   
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46  комментариев
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36
Евгений 7 часов назад
15 суток принудительных работ. Мойка общественных туалетов в прямом эфире.
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26k
Slawa49 3 часа назад
а этот дегенерат за зубами походу следит! пришло время их выбить!
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21k
Luc72 3 часа назад
Какие нахрен работы? Давно пора снизить возраст уголовной ответственности и наказания тюремным заключением.
Акселерация так акселерация... Перестаньте тогда лицемерить.
А условные наказания вообще отменить...
Как можно наказать кого то за конкретное деяние "условно"?
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6k
Кистень 3 часа назад
Ублюдки.
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4k
Виктор Штурмаревич 4 часа назад
Отдать его Киркорову на 15 суток,чтобы тот зумеру дверь с петель сорвал.
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1k
™!я нА даЧе!™ 4 часа назад
Зумеры!? В русском языке нет слов? Не прощё сказать недоросль?
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0
bsword 4 часа назад
Я вот только не пойму. Центр города. Камер онлайн понапихано. ФСБ и МВД должны отслеживать их ежеминутно у "мест скопления людей" и досторимечательностей. Прое?ал тупо? Вычислят конечно...
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13k
Святослав 5 часов назад
...Судя по последним тенденциям - надо основательно и ПУБЛИЧНО п.здить некоторых представителей молодого поколения. Молодняку совсем мозг скривили. Они "берегов совсем не видят"...
Сейчас драконовскими мерами ещё можно ситуацию подправить.
Потом будет поздно. Они станут взрослыми. И я не знаю что они творить будут...
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0
bsword 5 часов назад
100 плетей на Дворцовой площади.
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24k
Валерий 5 часов назад
Я смотрю, у этих ... вообще ничего нет. Ни в голове, ни совести.
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218
Александр Кузнецов 5 часов назад
Да что же за дебилы то..
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885
Алексей 5 часов назад
До бутылки осталось 5...4...3....2...1
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116
Комнатный Сибиряк 5 часов назад
А можно русское слово подобрать? Какой к херам зумер? Это типа пи др по английски?
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1k
Mr White Man 5 часов назад
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904
Данное родителями при рождении 6 часов назад
Господа, а можно его контакты... носик ему поверну влево...
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1k
Flint 6 часов назад
Кореша его следом за ним сортиры драить. Он ведь тоже старался!
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2k
Генрих 6 часов назад
ну, возмездие аналогично будет
Ссылка www.youtube.com
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 6 часов назад
дурацкое слово зумер! ставлю палец вниз!
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1k
На_ник 6 часов назад
Да... Обгадить город культуры не сложно. Сложно потом отмыться от собственного дерьма!
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2k
Igor Grishaev 6 часов назад
Зачем "срок за решёткой", существу жизнь ломать? Кастрировать и отпустить на все четыре стороны.
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6k
Трям 6 часов назад
Однажды тоже обоссал "памятник архитектуры" (ст. м. Университет) Как раз в том месте, где бухают алкаши, спят бомжи и воняет как в совковом общественном сортире.
Провел всю ночь в спецприемнике с вонючими бомжами. С тех пор не ссу. Вообще. )))
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