В Санкт-Петербурге зумер справил нужду на памятник и получил уголовное дело

На ролик быстро среагировали в МВД:

25 февраля в ходе мониторинга сети «Интернет» была выявлена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия неизвестного мужчины в районе Исаакиевской площади. Приняты меры к установлению и задержанию правонарушителя.

На парня уже возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Его ждёт штраф, принудительные работы или, но это в крайнем случае, - срок за решёткой.

Хотя в сети склоняются к тому, что зумеру надо выдать ведро с тряпкой и отправить на несколько месяцев мыть памятник и окрестности. Заодно и снимет об этом контент.