Как в «лихих» 1990-х: в Петербурге киллер выстрелил в жертву на глазах у школьников

Сегодня утром перед воротами 622 гимназии случилась стрельба в духе бандитских разборок из прошлого. О них уже стали забывать, как выяснилось - зря.

В 8:30 к учебному заведению подъехала чёрная Тойота «Камри» и водитель стал высаживать пассажиров. Это были детишки, которых он как обычно привёз в школу. Тут к водиле подошёл мужик и выстрелил ему в затылок. Не резиновой, а настоящей пулей. После этого быстрым шагом ретировался. Вышедший из машины мальчик даже не понял, что произошло, он стоял и изумлённо разглядывал лежащее тело.