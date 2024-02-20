Как в «лихих» 1990-х: в Петербурге киллер выстрелил в жертву на глазах у школьников

Скорее всего, преступник перепутал и попытался убить не того.
Сегодня утром перед воротами 622 гимназии случилась стрельба в духе бандитских разборок из прошлого. О них уже стали забывать, как выяснилось - зря.
В 8:30 к учебному заведению подъехала чёрная Тойота «Камри» и водитель стал высаживать пассажиров. Это были детишки, которых он как обычно привёз в школу. Тут к водиле подошёл мужик и выстрелил ему в затылок. Не резиновой, а настоящей пулей. После этого быстрым шагом ретировался. Вышедший из машины мальчик даже не понял, что произошло, он стоял и изумлённо разглядывал лежащее тело.
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После стрельбы, СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». Что там за «неприязненные отношения» - ещё будут выяснять. Но уже сейчас подозревают, что киллер ошибся - за рулём был наёмный водитель-узбек.
Следователи рассматривают версию, что объектом нападения должен был стать не он, а отец детишек: 58-летний предприниматель, раньше занимался адвокатской практикой. У него была компания, которую в 2022 году признали банкротом. Общий долг конторы - более 35 миллионов рублей. Там ещё есть и какие-то запутанные судебные тяжбы с требованием вернуть деньги, все они закончились ничем. Жена предпринимателя с бизнесом не связана. Весь этот клубок теперь будут распутывать силовики.
А у водителя открытая черепно-мозговая рана и отёк головного мозга. Он в реанимации, на грани жизни и смерти. Киллера пока не нашли.
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Люди все понимали и продавали акции за копейки.
Мало того , что выстрелом в затылок почти в упор не убил , так ещё и обознался !
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а может и не ошибся. хрен его этих чурок знает, мож тот кого грохнули, того кто до него водилой был подсидел, вот его и решили в утиль списать.
(фраза из анекдота про медведя)