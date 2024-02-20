FISHKINET
Сообщество Криминал 2688 постов • 375 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Как в «лихих» 1990-х: в Петербурге киллер выстрелил в жертву на глазах у школьников

Как в «лихих» 1990-х: в Петербурге киллер выстрелил в жертву на глазах у школьников

Автор:
20 февраля 2024 17:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   киллер   стрельба   школьники   
3257
2
1

Скорее всего, преступник перепутал и попытался убить не того.

Сегодня утром перед воротами 622 гимназии случилась стрельба в духе бандитских разборок из прошлого. О них уже стали забывать, как выяснилось - зря.

В 8:30 к учебному заведению подъехала чёрная Тойота «Камри» и водитель стал высаживать пассажиров. Это были детишки, которых он как обычно привёз в школу. Тут к водиле подошёл мужик и выстрелил ему в затылок. Не резиновой, а настоящей пулей. После этого быстрым шагом ретировался. Вышедший из машины мальчик даже не понял, что произошло, он стоял и изумлённо разглядывал лежащее тело.

После стрельбы, СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». Что там за «неприязненные отношения» - ещё будут выяснять. Но уже сейчас подозревают, что киллер ошибся - за рулём был наёмный водитель-узбек.

Следователи рассматривают версию, что объектом нападения должен был стать не он, а отец детишек: 58-летний предприниматель, раньше занимался адвокатской практикой. У него была компания, которую в 2022 году признали банкротом. Общий долг конторы - более 35 миллионов рублей. Там ещё есть и какие-то запутанные судебные тяжбы с требованием вернуть деньги, все они закончились ничем. Жена предпринимателя с бизнесом не связана. Весь этот клубок теперь будут распутывать силовики.

А у водителя открытая черепно-мозговая рана и отёк головного мозга. Он в реанимации, на грани жизни и смерти. Киллера пока не нашли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   киллер   стрельба   школьники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
kσρβγς 4 часа назад
Может, и не ошибся. Последнее предупреждение бизнесмену.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
489
danieldewitte 47 минут назад
Кому торчит бабки, тот и заказчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Когда то именно таким образом действовала команда Ходорковского, когда хотели скупить акции Юкоса, тем кто упирался и загибал цену....убивали водителя, просто так....ради напугать.
Люди все понимали и продавали акции за копейки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ценные специалисты вообще уже краёв не видят - суют свои глупые головы под пули. Если выживет - депортировать в свой кишлак, чтобы не создавал здесь криминальную обстановку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Бильярдный шар, а не голова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
293
Рома 3 часа назад
На редкость хреновый "киллер".
Мало того , что выстрелом в затылок почти в упор не убил , так ещё и обознался !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Shtoppi 3 часа назад
«Но уже сейчас подозревают, что киллер ошибся - за рулём был наёмный водитель-узбек.»
-----
а может и не ошибся. хрен его этих чурок знает, мож тот кого грохнули, того кто до него водилой был подсидел, вот его и решили в утиль списать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Олег 3 часа назад
Нормально так.... боевая пуля мозг не задела.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386
ApolloOne Олег 3 часа назад
Ну если мозга практически нет, то ничего удивительного. Это, кстати, не шутка. Например больные гидроцефалией, типа как на снимке:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юр21 4 часа назад
Выстрелил не резиновой, а настоящей пулей в голову, а у узбека только черепно-мозговая и отёк мозга... Либо у этого узбека голова состояла из кости а мозг если и есть то в спине, либо автор не понимает что пишет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Макашев 4 часа назад
"...да кто их, узбеков, считает?"
(фраза из анекдота про медведя)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

280418



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке
На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Вышел музыкальный трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"
Вышел музыкальный трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"
Израилю можно, а нам нельзя?
Израилю можно, а нам нельзя?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомобили#люди#интересное#авто аварии#история#Реакция#Россия#улыбнуло
#фото#машина#автомир#факты#ДТП#кот#полиция#кино#фильм#знаменитости
#в мире#Юмор#интересно#забавно#аварии#позитив#подборка#Автовсячина#Китай#Разное
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта «А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов «А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов В Санкт-Петербурге впервые в истории города передвинули дом 1913 года постройки В Санкт-Петербурге впервые в истории города передвинули дом 1913 года постройки Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в военкомат Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в... В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора

На что жалуетесь?

Вернуться