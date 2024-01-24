«Вы мою мамочку накормили какой-то ерундой»: петербуржец устроил погром в дагестанском кафе из-за невкусной шавермы

Он так напугал персонал, что ему даже не попытались помешать.
Житель Стрельны пришёл в кафе «Шаверма-Стрекоза» и устроил там пьяный дебош. Мужик утверждал, что купил там мясо в лаваше, оно оказалось отвратным. А хуже всего - он угостил им свою мать.
Мою любимую мамочку вы накормили какой-то х*****!, - кричал нетрезвый клиент.
И разошёлся не на шутку: орал матом на сотрудников, швырялся стульями, громил кассовую зону и прилавок с нарезками. Он дебоширил 20 минут - и никто из персонала не вмешался.
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Напоследок мужчина ещё раз обложил матом персонал едальни и спокойно ушёл. И лишь гораздо позже в полицию обратился хозяин заведения. Он заявил о погроме и оценил ущерб в 100 тысяч рублей. Силовики проводят проверку инцидента.
Ну и короткое видео о качестве и себестоимости мяса в лаваше. Как раз для любителей шаурмы/шавермы.
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Хорошо что он папу не угостил.
Сижу фантазирую какими они бы были если бы мужик был определенной национальности
как по мне это просто хулиганство, надо милицию вызывать, а заведение пусть проверит сан-инспекция, в которую по уму человек должен был написать обращение и потом отслеживать свою жалобу, при этом прикрепив к жалобе фото продукта которым не доволен