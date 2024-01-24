«Вы мою мамочку накормили какой-то ерундой»: петербуржец устроил погром в дагестанском кафе из-за невкусной шавермы

Житель Стрельны пришёл в кафе «Шаверма-Стрекоза» и устроил там пьяный дебош. Мужик утверждал, что купил там мясо в лаваше, оно оказалось отвратным. А хуже всего - он угостил им свою мать.

Мою любимую мамочку вы накормили какой-то х*****!, - кричал нетрезвый клиент.

И разошёлся не на шутку: орал матом на сотрудников, швырялся стульями, громил кассовую зону и прилавок с нарезками. Он дебоширил 20 минут - и никто из персонала не вмешался.