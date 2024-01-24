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«Вы мою мамочку накормили какой-то ерундой»: петербуржец устроил погром в дагестанском кафе из-за невкусной шавермы

«Вы мою мамочку накормили какой-то ерундой»: петербуржец устроил погром в дагестанском кафе из-за невкусной шавермы

Автор:
24 января 2024 17:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   Стрельня   Шаурма   дебош   кафе   мужчина   погром   шаверма   
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Он так напугал персонал, что ему даже не попытались помешать.

Житель Стрельны пришёл в кафе «Шаверма-Стрекоза» и устроил там пьяный дебош. Мужик утверждал, что купил там мясо в лаваше, оно оказалось отвратным. А хуже всего - он угостил им свою мать.

Мою любимую мамочку вы накормили какой-то х*****!, - кричал нетрезвый клиент.

И разошёлся не на шутку: орал матом на сотрудников, швырялся стульями, громил кассовую зону и прилавок с нарезками. Он дебоширил 20 минут - и никто из персонала не вмешался.

Напоследок мужчина ещё раз обложил матом персонал едальни и спокойно ушёл. И лишь гораздо позже в полицию обратился хозяин заведения. Он заявил о погроме и оценил ущерб в 100 тысяч рублей. Силовики проводят проверку инцидента.

Ну и короткое видео о качестве и себестоимости мяса в лаваше. Как раз для любителей шаурмы/шавермы.

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   Стрельня   Шаурма   дебош   кафе   мужчина   погром   шаверма   
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28  комментариев
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59k
dima423 2 часа назад
Да херня это все про то что бизнес на шаверме можно делать только с гнилыми продуктами... Вопрос тут не в себестоимости, а в объемах продаж. Если точка проходная и объемы продаж большие, то можно себестоимость и по 100 руб делать, а продавать по 200 руб, но за счет того что продаешь 100-200 штук в день только шаурмы + напитки, чай, кофе, лепешки и тд, в день можно иметь чистыми тыс по 20+, при аренде 100к в мес, и на ЗП еще 100 к в мес, получать с точки под пол ляма, для такого бизнеса это неплохо) При этом если пожадничаешь, купишь херовые мясо и овощи, потеряешь постоянную клиентуру и в итоге доходы...
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232
Raingold Fischer 21 минуту назад
Там даже дело не во вкусе или качестве, человек не адекватен и похоже под действием наркоты.
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13k
Владимир Полчаса назад
Есть же какое-то приложение для поиска нормальной шавухи, там отзывы, рейтинг.
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4k
Василий Афиногенов 52 минуты назад
началось?
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8k
Влад 58 минут назад
МАМА ЭТО СВЯТОЕ!!!
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127k
Аааа Час назад
яжесын?
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9k
Шамсуддин Час назад
Россию хотят РАЗДЕЛИТЬ .. надеюсь до Вас дойдёт это!
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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42k
Сергей Час назад
Это ж надо так маму любить!
Хорошо что он папу не угостил.
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13k
Copycat Час назад
Комментарии на скинах конечно пипец)

Сижу фантазирую какими они бы были если бы мужик был определенной национальности

как по мне это просто хулиганство, надо милицию вызывать, а заведение пусть проверит сан-инспекция, в которую по уму человек должен был написать обращение и потом отслеживать свою жалобу, при этом прикрепив к жалобе фото продукта которым не доволен
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623
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
дагестанская шаверма, это что то новое
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34k
Юр21 2 часа назад
Писдёж дилетантов. Если ты торгуешь приготовленным мясом в розницу - то надо быть полным бездарем что бы не иметь прибыли. Ради интереса просто посмотрите сколько порций выходит из килограмма мяса и сравните стоимость одной порции обжаренного мяса (минимальная обработка) и килограмма сырого...
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28k
Lehoia 2 часа назад
Кто этот лысый д.о.л.б.о.ё.б., несущий пургу? Шаурму из подгнивших/некачественных продуктов можно продать.... Но только один раз. Второй раз к тебе никто не придет, кроме СЭС. Полуфабрикаты для шаурмы-так называемые "бобины донер кебаб" производят компании, специализирующиеся на продуктах для фастфуда. А учитывая среднюю цену 400р/кг, сверхприбыль обеспечивается и так. Нет необходимости мухлевать с качеством.
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
ничего страшного. Значит "зверьё" может себе позволить в России себя вести подобным образом, а россиянам - ай-яй-яй?
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24k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ну, а что, до стандартов культурной столицы дорасти не просто!
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363
ruslan d 2 часа назад
На Литейном брать надо
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363
ruslan d sos1960sos Час назад
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20
Дмитрий sos1960sos 49 минут назад
Посмотри в дверной глазок - там уже кто-то готовится....
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August

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