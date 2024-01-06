Такие штуки обычно проворачивали в Москве, ещё во времена Сталина. А вот для Питера это в новинку.
Корпус Императорского Воспитательного дома построили в 1913 году. До революции там был приют. В 60-е годы ХХ века в здании организовали швейное ателье треста «Ленинградодежда», а в 1980-х - — клуб ДСО «Трудовые резервы». В последнее время исторический дом приспособили под офисный центр.
Затем этот угол набережной Черной речки и Выборгской решили застраивать - вскоре там будет элитный ЖК. А историческому зданию места больше нет. Сносить его нельзя, поэтому решили передвинуть.
Работали медленно и аккуратно: сначала укрепили фасад арматурой, затем под здание подвели две железобетонных плиты с домкратами. Конструкцию поставили на роликовую систему и передвинули на 52 метра. Дом не получил ни одной трещинки.
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В Москве такое проворачивали ещё в первой половине XX века. Один из примеров: перенос Саввинского подворья в марте 1939 года. По улице проложили рельсы, приготовили лебёдки, домкраты и принялись за работу. Здание плавно сдвинулось и «переехало» на новое место. Самое интересное, работали глубокой ночью, когда жильцы уже спали. Что дом передвинули - они поняли только утром.
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Речь идет об историческом корпусе Императорского воспитательного дома, 1913 года, на Черной речке. Конечно, ничего необычного в этом нет, здания двигают по всему миру и давно. Но всё таки это...