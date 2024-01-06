Затем этот угол набережной Черной речки и Выборгской решили застраивать - вскоре там будет элитный ЖК. А историческому зданию места больше нет. Сносить его нельзя, поэтому решили передвинуть.

Работали медленно и аккуратно: сначала укрепили фасад арматурой, затем под здание подвели две железобетонных плиты с домкратами. Конструкцию поставили на роликовую систему и передвинули на 52 метра. Дом не получил ни одной трещинки.