Охранник избил подростка в торговом центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге охранник магазина "Перекрёсток" жестоко избил 15-летнего подростка. Инцидент произошёл 18 февраля расположенном неподалёку с ТРЦ у станции метро "Звёздная" супермаркете. Отмечается, что сотрудник охранного предприятия попытался силой вывести школьника из магазина, а когда тот ударил задел его рукой, рассвирепел и начал избивать лежащего на полу подростка.





Причина, из-за которой охранник попытался выкинуть школьника из супермаркета, к сожалению, неизвестна, её почему-то не называют (возможно, из-за грязной обуви). Но пострадавший, отметим, был уверен в собственной невиновности, поэтому пожаловался на инцидент в "Русскую общину. Петроград". Через несколько часов на место приехали дружинники. Они задержали охранника из Дагестана и передали в руки полицейских.