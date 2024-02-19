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Охранник избил подростка в торговом центре Санкт-Петербурга

Охранник избил подростка в торговом центре Санкт-Петербурга

Автор:
19 февраля 2024 16:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   избиение   охранник   подросток   супермаркет   
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Школьник пожаловался в сообщество "Русская община", члены которого произвели гражданский арест сотрудника ЧОПа.

В Санкт-Петербурге охранник магазина "Перекрёсток" жестоко избил 15-летнего подростка. Инцидент произошёл 18 февраля расположенном неподалёку с ТРЦ у станции метро "Звёздная" супермаркете. Отмечается, что сотрудник охранного предприятия попытался силой вывести школьника из магазина, а когда тот ударил задел его рукой, рассвирепел и начал избивать лежащего на полу подростка.


Причина, из-за которой охранник попытался выкинуть школьника из супермаркета, к сожалению, неизвестна, её почему-то не называют (возможно, из-за грязной обуви). Но пострадавший, отметим, был уверен в собственной невиновности, поэтому пожаловался на инцидент в "Русскую общину. Петроград". Через несколько часов на место приехали дружинники. Они задержали охранника из Дагестана и передали в руки полицейских.

Как написали в сообществе "Русская община", они также позаботились о пострадавшем — отвезли его в больницу и помогли написать заявление на обидчика.


"Охранник увидев спарринг партнеров своего возраста сильно испугался, глаза были как у котенка, но когда понял что бить его не будут стал чувствовать себя по увереннее.

Но все же свое наказание он получит в соответствии с УК РФ. Заявление принято в 33 ОП, ждем следственных мероприятий", — написали в сообществе.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   избиение   охранник   подросток   супермаркет   
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60  комментариев
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22k
kσρβγς 3 часа назад
Зверек-то обосрался...
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1k
Дмитрий 8 минут назад
А кто то сможет назвать фамилии современных дагестанских химиков, математиков, физиков, биологов, если не затруднит, конечно?
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1
Владимир Сергеев 11 минут назад
Даже полиция не имеет права избивать задержанного. А тем более какая-то охрана. Охрана только может задержать, но не тупо бить со всей яростью, даже если ее и "задели". Что вы тут хрень разводите. Осламбек забыл видимо в какой он стране находится.
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11k
BarOb 18 минут назад
Как-бы "Русскую общину" иноагентом не объявили, за коренной народ защищается, а это у нас не любят
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−6
Shyrich Полчаса назад
Хотелось бы обе стороны выслушать. Есть подозрение что малолетка сам долго и упорно напрашивался на озвездюливание.
Ну не мог просто так охранник набросится. Других дел в Перекрестках хватает.
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2k
КАКАнгел Полчаса назад
не верю, охрана просто так в бутылку не лезет и в 99% случаев все решается мирно . значит малолетний мразенышь заслужил- я не питаю иллюзию какие поганые мрази современные школотроны , выросшие во вседозволенности безнаказанности и чем более мерзкое паскудство делают тем больше лайков в своих тик-токах получают.
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−6
Shyrich КАКАнгел 23 минуты назад
Во во соглашусь. Уверен что малолетка давно там всех доводил и продукты тырил. Сейчас дегенератов 15 летних много.
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29k
Alex Полчаса назад
Кусок обрезка, ослойоП черножопый
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−6
Shyrich Alex 20 минут назад
Вот такое дерьмо как ты и разжигает вражду. Шел бы работать, а не за лайки отсасывать.
Уверен малолетний дебил сам виноват.
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6k
Кистень Полчаса назад
Обезьяну-на отсидку!
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99
Артём 41 минуту назад
Хм, тут на проверку явно напрашиваются обе стороны.
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−6
Shyrich Артём 19 минут назад
Соглашусь. Но тут в комментариях 90% дегенератов пишут. Сразу на охрану вину. Уверен наоборот малолетка долго напрашивался.
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261
antoshka77 41 минуту назад
баба сука, чурку прикрывает!
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2k
integral11 42 минуты назад
А эту бл...дь старую, нужно тоже отхренячить, сволочь, предавшая свой народ! Шалава его еще и обнимает, старая мразь!!!!!!!!!!!!!!
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246
Evgeniy 49 минут назад
Парни молодцы! А где были те две чернильницы, когда этот хер пацана избивал?
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173
sir.dawidow2018 Час назад
Это же обезьяна а не охранник!
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54k
Войнов Час назад
А две чернильницы с бейджами его выгораживают у увести пытаются.
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73k
SAndre Час назад
финал вижу
а где начало?
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14k
KotSkripaley Час назад
Все в атаку под знамёна к нам
На тачанке с пулемётом в ад
Ведьмы жарят чёрных обезьян
Руки кверху, если хочешь жить

Ку Клукс Клан! Это геноцид
Ку Клукс Клан! Бешенный мясник
Ку Клукс Клан! Белый динамит
Ку Клукс Клан! Гильотины крик
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20k
Shtoppi Час назад
пусть этот охранялка долбанный, хиляет в свой вонючий аул и там отары сторожит, а не лезет в цивилизованное общество где ему явно места не будет.
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1k
Валерий Час назад
Есть вопрос к автору Burzum. Что со знанием русского? Вывести или Вывезти? Или модераторы что-то опять прое№ли?
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982
Николай 2 часа назад
Для полноты картины хотелось бы видео с камер магазина. Нет причины и нет начала конфликта, но превышение необходимой силы на видео есть, так что охранник точно будет иметь, что касается второго участника непонятно. Но если там воровство ....
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59
Рокер Николай 7 минут назад
а за курение в общественном месте, телесные повреждения допустимы как справедливая мера?
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63k
Андрей 2 часа назад
А чего он не бросился аки лев в драку, ведь был такой смелый.. Странно.
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6k
hhwost 2 часа назад
"Причина, ... к сожалению, неизвестна, её почему-то не называют."
уже подозрительно. хорошего дела стеснятся не будут.
а вот про "Русскую общину" интересно бы побольше узнать, в этих интернетах не так много.
вроде позиционируют себя как НЕполитическое движение, но также активно впрягаются в разборки с "иностранными специалистами".
ох, боюсь придавят их втихаря, как Тесака в своё время. лидер у них тоже Максим, кстати.
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