Охранник избил подростка в торговом центре Санкт-Петербурга

Школьник пожаловался в сообщество "Русская община", члены которого произвели гражданский арест сотрудника ЧОПа.
В Санкт-Петербурге охранник магазина "Перекрёсток" жестоко избил 15-летнего подростка. Инцидент произошёл 18 февраля расположенном неподалёку с ТРЦ у станции метро "Звёздная" супермаркете. Отмечается, что сотрудник охранного предприятия попытался силой вывести школьника из магазина, а когда тот
ударил задел его рукой, рассвирепел и начал избивать лежащего на полу подростка.
Причина, из-за которой охранник попытался выкинуть школьника из супермаркета, к сожалению, неизвестна, её почему-то не называют (возможно, из-за грязной обуви). Но пострадавший, отметим, был уверен в собственной невиновности, поэтому пожаловался на инцидент в "Русскую общину. Петроград". Через несколько часов на место приехали дружинники. Они задержали охранника из Дагестана и передали в руки полицейских.
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Как написали в сообществе "Русская община", они также позаботились о пострадавшем — отвезли его в больницу и помогли написать заявление на обидчика.
"Охранник увидев спарринг партнеров своего возраста сильно испугался, глаза были как у котенка, но когда понял что бить его не будут стал чувствовать себя по увереннее.
Но все же свое наказание он получит в соответствии с УК РФ. Заявление принято в 33 ОП, ждем следственных мероприятий", — написали в сообществе.
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Ну не мог просто так охранник набросится. Других дел в Перекрестках хватает.
Уверен малолетний дебил сам виноват.
а где начало?
На тачанке с пулемётом в ад
Ведьмы жарят чёрных обезьян
Руки кверху, если хочешь жить
Ку Клукс Клан! Это геноцид
Ку Клукс Клан! Бешенный мясник
Ку Клукс Клан! Белый динамит
Ку Клукс Клан! Гильотины крик
тока там в припеве вроде Белый Геноцид,не?
уже подозрительно. хорошего дела стеснятся не будут.
а вот про "Русскую общину" интересно бы побольше узнать, в этих интернетах не так много.
вроде позиционируют себя как НЕполитическое движение, но также активно впрягаются в разборки с "иностранными специалистами".
ох, боюсь придавят их втихаря, как Тесака в своё время. лидер у них тоже Максим, кстати.
или пристрелят, как Талькова.