FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1235 постов • 54 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Школьница подожгла петарду и зрелищно разбила лоб

Школьница подожгла петарду и зрелищно разбила лоб

Автор:
24 февраля 2024 09:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   забавно   лоб   неудача   петарда   фейл   школьница   
3583
1
1

Комичный инцидент был запечатлён камерой наружного наблюдения, установленной во дворе частного жилища, находящегося в небольшом населённом пункте на юге Китая.

Юная любительница острых ощущений, действуя крайне осторожно, совершила поджог пиротехнического изделия, а затем стремглав бросилась в сторону жилища, но не рассчитала и, лишившись обуви, лбом проверила на прочность тумбочку.

Судя по кадрам видеозаписи, домочадцы главной героини сюжета, услышав шум, вышли на порог, чтобы запечатлеть последствия комичного инцидента.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   забавно   лоб   неудача   петарда   фейл   школьница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Опаньки 11 часов назад
Камера во дворе меня не удивляет. Но почему у дома одна стена подкопченная ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
11k
Garpia121 3 часа назад
Её фейерверки были ярче
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Aleks 4 часа назад
Мы на три года съемок напускали в свое время ракеток, навзрывали бомбочек, у нас камер тогда не было, а сейчас любой полудурок любой пук снимает и выкладывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Duke_kir 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 9 часов назад
Рассинхрон звука - она влетает в стену, а взрыв позже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Valiko 10 часов назад
лучше шишка на лбу, чем оторванные пальцы - правильные приоритеты, даже с отсутствием мозгов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ухалус Посовиномус 10 часов назад
А петарда так и не взорвалась... Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy 11 часов назад
Во дворе своего дома нужно прибираться, подметать, мусор убрать…
А не петарды жечь под тупой ржач
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

502422



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Собака годами смотрела, как люди проходят мимо её клетки
Собака годами смотрела, как люди проходят мимо её клетки
Наглядно о важности знаков препинания
Наглядно о важности знаков препинания
Набирающие популярность в сообществах
Как поистине «звёздный» линкор, которому так и не удалось повоевать, помог мировой науке. История HMS Royal Sovereign, он же «Архангельск»
Как поистине «звёздный» линкор, которому так и не удалось повоевать, помог мировой...
Дровница
Дровница
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#в мире#кино#Прикол#съемка#драка#машина
#Юмор#кот#СССР#люди#фильм#США#фейл#кошка
#животные#история#факты#милота#роль#помощь#интересное
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина Мужчина решил воспользоваться советом из интернета и всё измазал кетчупом Мужчина решил воспользоваться советом из интернета и всё измазал кетчупом Нарочно не придумаешь: парень случайно утопил телефон знакомой в супе&nbsp; Нарочно не придумаешь: парень случайно утопил телефон знакомой в супе  Пивной стакан, которым решили чокнуться, неожиданно разбился Пивной стакан, которым решили чокнуться, неожиданно разбился Тренировку пришлось прервать из-за падения одной из участниц Тренировку пришлось прервать из-за падения одной из участниц Мужчина сломал стол для пинг-понга, пытаясь одолеть соперника Мужчина сломал стол для пинг-понга, пытаясь одолеть соперника

На что жалуетесь?

Вернуться