Школьница подожгла петарду и зрелищно разбила лоб

Юная любительница острых ощущений, действуя крайне осторожно, совершила поджог пиротехнического изделия, а затем стремглав бросилась в сторону жилища, но не рассчитала и, лишившись обуви, лбом проверила на прочность тумбочку.

Судя по кадрам видеозаписи, домочадцы главной героини сюжета, услышав шум, вышли на порог, чтобы запечатлеть последствия комичного инцидента.