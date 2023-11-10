Мужчина решил воспользоваться советом из интернета и всё измазал кетчупом

Видимо, для того, чтобы достать соус со дна, бутылку нужно было энергично раскрутить. Но мужчина с мрачноватой иронией заявил, что полезный совет работает на 99,9%. А вот 0,1% досталось ему — и это был полный провал. Крышка приоткрылась, и кетчуп разбрызгался и по полу, и по потолку.