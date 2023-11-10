FISHKINET
Сообщество Юмор 17875 постов • 3626 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Мужчина решил воспользоваться советом из интернета и всё измазал кетчупом

Мужчина решил воспользоваться советом из интернета и всё измазал кетчупом

Автор:
10 ноября 2023 07:52
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Хитрости   кетчуп   лайфхак   неудача   совет   фейл   
1628
2
1

Не все советы из интернета одинаково полезны. Житель Парижа подсмотрел в интернете лайфхак, который помогает добраться до остатков кетчупа на дне бутылки. Он повторил хитрость и случайно разбрызгал соус повсюду.

Видимо, для того, чтобы достать соус со дна, бутылку нужно было энергично раскрутить. Но мужчина с мрачноватой иронией заявил, что полезный совет работает на 99,9%. А вот 0,1% досталось ему — и это был полный провал. Крышка приоткрылась, и кетчуп разбрызгался и по полу, и по потолку.

Похоже, что теперь бедолаге нужно искать в интернете другие лайфхаки — на тему генеральной уборки, а то и вовсе покраски потолка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Хитрости   кетчуп   лайфхак   неудача   совет   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
813
София 2 часа назад
А ещё, если в бутылке остаётся мало кетчупа, можно ставить крышкой вниз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Харон 20 минут назад
Заставь дурака молиться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Попов 36 минут назад
ДБ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
? ? ? 38 минут назад
это от большого ума...
пысы: а Юля Якубеня уронила отварную сосиску...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Maxim Zhuravlev 46 минут назад
Нужно отметить, что лайфхак таки рабочий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Igor Час назад
Ему явно не попадался лайфхак
о том, что айфоны в микроволновке заряжаются на 100% за 1 минуту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Голос Вселенной Час назад
Как говорил мой дед "Ума нет - считай, калека"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
дмитрий викторович Час назад
Я обычно встряхиваю, как градустник, когда сбиваешь температуру. Жена тоже попробовала- эффект как у мужика.
пришлось объяснять, что пальцем крышку держать надо.;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бэмсяра 2 часа назад
если человек идиот, то это на долго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

723671



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Деревянный самокат Чукуду и причины его большой популярности
Деревянный самокат Чукуду и причины его большой популярности
Секреты актерского мастерства
Секреты актерского мастерства
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя
5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастливчик

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#Прикол#история#позитив#интересное#подборка#Ynews#США
#автомобили#интересно#факты#люди#аварии#авто аварии#фильм#Россия#Разное#улыбнуло
#автомир#в мире#Юмор#кино#ДТП#Автовсячина#забавно#полиция#Китай#актеры
5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя 5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя Смышлёная собака неудачно отбила мячик Смышлёная собака неудачно отбила мячик Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану Первый и последний день на работе Первый и последний день на работе Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь В республике Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею В республике Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею

На что жалуетесь?

Вернуться