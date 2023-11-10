Пивной стакан, которым решили чокнуться, неожиданно разбился

Весёлые посиделки в пабе закончились испорченным настроением и залитым пивом телефоном. Один из стаканов с пенным напитком предательски разбился во время чоканья.
Участники встречи всего лишь хотели чокнуться стаканами с пивом, но один из стаканов разбился самым подлым образом. Естественно, и стол, и даже сидевшие люди получили свою порцию разлитого пенного напитка. Особенно осталась недовольна одна девушка, которой затопило телефон.
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Обсуждая неприятность, случившуюся с незнакомцами, люди не могут определиться, как реагировать в данной ситуации — то ли посмеиваться, то ли сочувствовать.
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Древняя традиция )