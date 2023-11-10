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Пивной стакан, которым решили чокнуться, неожиданно разбился

Пивной стакан, которым решили чокнуться, неожиданно разбился

Автор:
10 ноября 2023 07:32
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   неудача   паб   пиво   фейл   
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Весёлые посиделки в пабе закончились испорченным настроением и залитым пивом телефоном. Один из стаканов с пенным напитком предательски разбился во время чоканья.

Участники встречи всего лишь хотели чокнуться стаканами с пивом, но один из стаканов разбился самым подлым образом. Естественно, и стол, и даже сидевшие люди получили свою порцию разлитого пенного напитка. Особенно осталась недовольна одна девушка, которой затопило телефон.

Обсуждая неприятность, случившуюся с незнакомцами, люди не могут определиться, как реагировать в данной ситуации — то ли посмеиваться, то ли сочувствовать.

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Метки: Видео   Девушка   неудача   паб   пиво   фейл   
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9  комментариев
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6k
pinbalist Час назад
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Олег 2 минуты назад
Вот уж никогда не думал, что из 6 секундного видео можно запилить пост
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6k
мемфрид 10 минут назад
Даже сисюшку видать
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38k
russger 11 минут назад
Иби некуй выпендриваться. Принесли пиво? Сиди и пей. Выпендрёжники хреновы
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854
Куруш 19 минут назад
Год и так был напряженным. Зачем еще такими новостями пугать?
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362
Konst 49 минут назад
Сегодня интереснее этой статьи ни чего уже не будет, расходимся!
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17k
banzai7 Час назад
Поколение таких авторов уже не спасти.
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Fidel

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