Мужчина сломал стол для пинг-понга, пытаясь одолеть соперника

Любители пинг-понга были вынуждены прервать свою игру. Один из игроков был излишне активен и сломал стол.
Во время спортивных игр многие люди склонны проявлять излишний азарт, энтузиазм и активность.
Но этому любителю пинг-понга его активность вышла боком. Отбивая шарик, незнакомец так раздухарился, что прыгнул животом на стол. Вот только он не учёл нечто важное — достаточно хлипкую конструкцию стола и собственный вес. Итог оказался несколько неожиданным — игрок сокрушил половину стола и рухнул на пол.
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По крайней мере, незнакомец может похвастаться тем, что немало насмешил окружающих. Да и пользователи интернета не могли не отметить комичность момента.
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Все знают что касание стола ВООБЩЕ запрещено.