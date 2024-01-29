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Мужчина сломал стол для пинг-понга, пытаясь одолеть соперника

Мужчина сломал стол для пинг-понга, пытаясь одолеть соперника

Автор:
29 января 2024 08:06
Метки: Видео   Прикол   в мире   неудача   пинг-понг   стол   фейл   
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Любители пинг-понга были вынуждены прервать свою игру. Один из игроков был излишне активен и сломал стол.

Во время спортивных игр многие люди склонны проявлять излишний азарт, энтузиазм и активность.

Но этому любителю пинг-понга его активность вышла боком. Отбивая шарик, незнакомец так раздухарился, что прыгнул животом на стол. Вот только он не учёл нечто важное — достаточно хлипкую конструкцию стола и собственный вес. Итог оказался несколько неожиданным — игрок сокрушил половину стола и рухнул на пол.

По крайней мере, незнакомец может похвастаться тем, что немало насмешил окружающих. Да и пользователи интернета не могли не отметить комичность момента.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   неудача   пинг-понг   стол   фейл   
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1  комментарий
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Харон Полчаса назад
Постановка.
Все знают что касание стола ВООБЩЕ запрещено.
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Себастьян Перейра

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