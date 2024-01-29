Мужчина сломал стол для пинг-понга, пытаясь одолеть соперника

Во время спортивных игр многие люди склонны проявлять излишний азарт, энтузиазм и активность.

Но этому любителю пинг-понга его активность вышла боком. Отбивая шарик, незнакомец так раздухарился, что прыгнул животом на стол. Вот только он не учёл нечто важное — достаточно хлипкую конструкцию стола и собственный вес. Итог оказался несколько неожиданным — игрок сокрушил половину стола и рухнул на пол.