FISHKINET
Сообщество Юмор 18349 постов • 3655 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
17 жутко неловких фотографий от людей, которые знают о невезении всё и даже больше

17 жутко неловких фотографий от людей, которые знают о невезении всё и даже больше

Автор:
10 февраля 2024 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   людт   невезение   неудача   подборка   фейл   фото   
1239
18

«Бывает так, что иногда приходит в жизнь твою беда, всё рушится, ломается и рвётся», — поётся в одной детской песенке. И мы согласны, действительно, с кем такого не случалось. Главное в таких случаях — не унывать и смотреть на ситуацию с юмором и долей самоиронии.

×
×

Вот уж никогда не подумаешь, что ситуация из шуток воплотится в жизнь, да ещё и у учителя! Ведь это ученики обычно так оправдываются.

Да уж, с таким гостем не очень хочется из дома выходить. А бывали случаи, когда люди замечали «тигра», шли его ловить, но оказывалось, что у страха глаза велики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   людт   невезение   неудача   подборка   фейл   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
93k
Доктор Джонс Полчаса назад
Страдания пендосов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Егор Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137k
parallax 55 минут назад
Экспресс покраска автомобилей. Недрого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

426935



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание...
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев...
Набирающие популярность в сообществах
Ещё один ушёл
Ещё один ушёл
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео)
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Компьютерные игры 17-летней давности

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#интересно#авто аварии#забавно#позитив#подборка#дети#Спорт
#животные#машина#Юмор#люди#Автовсячина#природа#факты#Китай#соцсети#Россия
#автомобили#Прикол#ДТП#аварии#США#интересное#Разное#кот#футбол#полиция
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео) Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к... Некоторым людям явно стоит держаться подальше от кухонной плиты Некоторым людям явно стоит держаться подальше от кухонной плиты 45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру 45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру Примеры очень обидного невезения Примеры очень обидного невезения 16 неудач, которые испортили людям весь день 16 неудач, которые испортили людям весь день 16 невезунчиков, которые оказались в немилости у фортуны 16 невезунчиков, которые оказались в немилости у фортуны

На что жалуетесь?

Вернуться