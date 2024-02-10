17 жутко неловких фотографий от людей, которые знают о невезении всё и даже больше

1239
18
«Бывает так, что иногда приходит в жизнь твою беда, всё рушится, ломается и рвётся», — поётся в одной детской песенке. И мы согласны, действительно, с кем такого не случалось. Главное в таких случаях — не унывать и смотреть на ситуацию с юмором и долей самоиронии.
×
×
Вот уж никогда не подумаешь, что ситуация из шуток воплотится в жизнь, да ещё и у учителя! Ведь это ученики обычно так оправдываются.
Да уж, с таким гостем не очень хочется из дома выходить. А бывали случаи, когда люди замечали «тигра», шли его ловить, но оказывалось, что у страха глаза велики.
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 невезунчиков, которые оказались в немилости у фортуны
- 45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру
- 16 неудач, которые испортили людям весь день
- Примеры очень обидного невезения
- 18 эпичных неудач, которые свалились людям на головы в самый неподходящий момент
Новости партнёров
реклама