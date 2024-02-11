«Это еще что?»: кот обнаружил в квартире скрытую камеру и был весьма недоволен

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Когда нас нет дома, хозяевами квартиры становятся наши питомцы. И они вольны творить все, что им вздумается. Например, хозяин котика из этого видео решил полюбопытствовать, как хозяйничает его питомец в одиночестве.
Но очевидно кот оказался гораздо умнее, чем думал его хозяин, и быстро обнаружил наличие какого-то инородного предмета в комнате, то есть, камеры. Поэтому пушистый быстро дал понять хозяину онлайн, что он прекрасно знает, как тот за ним наблюдает.
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