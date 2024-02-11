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Сообщество Без кота и жизнь не та 1996 постов • 502 подписчика подписаться
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«Это еще что?»: кот обнаружил в квартире скрытую камеру и был весьма недоволен

«Это еще что?»: кот обнаружил в квартире скрытую камеру и был весьма недоволен

Автор:
11 февраля 2024 09:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   забавно   кот   скрытая камера   
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Когда нас нет дома, хозяевами квартиры становятся наши питомцы. И они вольны творить все, что им вздумается. Например, хозяин котика из этого видео решил полюбопытствовать, как хозяйничает его питомец в одиночестве.

Но очевидно кот оказался гораздо умнее, чем думал его хозяин, и быстро обнаружил наличие какого-то инородного предмета в комнате, то есть, камеры. Поэтому пушистый быстро дал понять хозяину онлайн, что он прекрасно знает, как тот за ним наблюдает.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   забавно   кот   скрытая камера   
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Виктор Апрель Час назад
Ещё ролик на ту же тему

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7k
Евгений Д 23 минуты назад
КАМЕРА С МЕХАНИЗМОМ ПОВОРОТА- ОНА И ЖУЖЖИТ.
КОТА И ЗАИНТЕРЕСОВАЛО
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