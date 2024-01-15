Не забывайте "подкармливать" свою кровать

1135
1
1
Что делать, если в комнате поселился подкроватный монстр? Конечно же задобрить и подкормить его!
Многие из нас до жути боялись подкроватных монстров в детстве. Мы выросли, перестали верить в глупости, а зря, ведь подкроватные монстры на самом деле существует. Более того, мы сами приносим их в свои дома.
В ролике показали доказательство их существования. Конкретно этому экземпляру было достаточно дивана, под которым он свил свое гнездо. Хозяйка озадачилась тем, как выманить шерстяного монстра из поддиванного пространства, и в этом ей на помощь пришла спасительная вкусняшка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Спасите: реакция кота на хозяина, пытающегося прогнать грызуна
- Голодный кот остался без обеда
- Нокдаун в кошачьей бесконтактной схватке
- Не все коты боятся пылесосов
- Всё как у людей: встреча котёнка с недовольной мамой
Новости партнёров
реклама