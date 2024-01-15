Не забывайте "подкармливать" свою кровать

Многие из нас до жути боялись подкроватных монстров в детстве. Мы выросли, перестали верить в глупости, а зря, ведь подкроватные монстры на самом деле существует. Более того, мы сами приносим их в свои дома.

В ролике показали доказательство их существования. Конкретно этому экземпляру было достаточно дивана, под которым он свил свое гнездо. Хозяйка озадачилась тем, как выманить шерстяного монстра из поддиванного пространства, и в этом ей на помощь пришла спасительная вкусняшка.