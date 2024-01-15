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Сообщество Без кота и жизнь не та 1915 постов • 493 подписчика подписаться
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Не забывайте "подкармливать" свою кровать

Не забывайте "подкармливать" свою кровать

Автор:
15 января 2024 08:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   подкроватный монстр   
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Что делать, если в комнате поселился подкроватный монстр? Конечно же задобрить и подкормить его!

Многие из нас до жути боялись подкроватных монстров в детстве. Мы выросли, перестали верить в глупости, а зря, ведь подкроватные монстры на самом деле существует. Более того, мы сами приносим их в свои дома.

В ролике показали доказательство их существования. Конкретно этому экземпляру было достаточно дивана, под которым он свил свое гнездо. Хозяйка озадачилась тем, как выманить шерстяного монстра из поддиванного пространства, и в этом ей на помощь пришла спасительная вкусняшка.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   подкроватный монстр   
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