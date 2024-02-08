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Сообщество Без кота и жизнь не та 1987 постов • 501 подписчик подписаться
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Хозяин пылесосит своего кота

Хозяин пылесосит своего кота

Автор:
08 февраля 2024 08:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   пылесос   
1763
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Обычно кошки и кошки при одном виде пылесоса пытаются скрыться из комнаты, однако бывают и исключения. Этот кот наслаждается, когда его пылесосят.

Как узнать, что у человека дома живет кот? Присмотритесь к его одежде. Если у человека проживает длинношерстный кот, то присматриваться не придется — это будет видно издалека. Вы наверняка догадались, о чем идет речь. Именно поэтому многие и не хотят заводить пушистиков.

Но в этом ролике показали один из методов борьбы с этой вездесущей кошачьей напастью — чаще пылесосить. Причем не пол.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   пылесос   
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20  комментариев
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42k
Example 6.2.6 6 часов назад
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12k
Graf_Dracula Полчаса назад
Она по цвету и мордочке очень похожа на моего кота. А вот по характеру мой бы удрал за тыс.километров
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92k
sapér Vodička 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Мариус 2 часа назад
ИМХО, гот глухой... У меня ангорка такая же была... любимое развлечение у ней было латы в шланг работающего пылесоса запихивать и пытаться вытащить обратно
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2k
Мария Коненкова 3 часа назад
Завидую. Моя при появлении пылесоса дематериализуется, и хрен найдёшь. Потом откуда-то возникает. Даже паровую щётку забраковала, которая воду из себя распыляет - пока воду не включишь, всё нормально, нраицца, как только услышит шипение - всё, поминай как звали. Но с шерстью всё равно успешно борюсь простым, но жёстким вычесыванием по типу "экспресс-линьки", как это в груминг-салонах называют. На месяц хватает, чтобы не оставалась шерсть на одежде и пр.
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3
Хребет Уральский 3 часа назад
Сначала кот боялся пылесоса, а потом ничего, втянулся)
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299
Лис 3 часа назад
может кот глухой, иначе бы пятки сверкали
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
хвост идеально пропылесосился с яичками
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20k
Александр Николаевич 5 часов назад
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34k
Юрий 5 часов назад
У меня кот сиам тоже любил когда его пылесосят. Включаешь пылесос, а тут как тут. Ложится на бок и ждёт....
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33k
Slonyash 5 часов назад
Да ему нравится!

У меня кошка была (ныне уже не с нами, умерла в 2017-м) очень любила щеткой, когда ее чешут. Особенно брюшко.
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−2
13k
Андрей А 5 часов назад
У меня кот то же не боится, причем с самого детства
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89k
Taras Kozalupko 6 часов назад
У нас два кота было, старый и молодой - старый тоже обожал пыолесоситься, а младший улетал под диван
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114
SRGee 6 часов назад
у этого кота даже хвост не дёрнулся. Поразительно)))
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8k
Пуриц Жорж 6 часов назад
Меня бы мой сожрал
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66
Znoy 6 часов назад
Раб ухаживает за шёрсткой своего хозяина.
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771
Ринат Фамутдинов 6 часов назад
Кот в грозную стойку вставал и шипел!!! А когда я пылесос выключил набросился на шланг, а сам аппарат описал!!! Правда за это люлей конкретных от меня получил!!!
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11k
hairov 7 часов назад
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3k
Оксид Бетона 7 часов назад
У меня сфинкс, как только за пылесос берусь, в низком присяде чешет в самый темный, дальний и недоступный угол!
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