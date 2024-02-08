Хозяин пылесосит своего кота

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Обычно кошки и кошки при одном виде пылесоса пытаются скрыться из комнаты, однако бывают и исключения. Этот кот наслаждается, когда его пылесосят.
Как узнать, что у человека дома живет кот? Присмотритесь к его одежде. Если у человека проживает длинношерстный кот, то присматриваться не придется — это будет видно издалека. Вы наверняка догадались, о чем идет речь. Именно поэтому многие и не хотят заводить пушистиков.
Но в этом ролике показали один из методов борьбы с этой вездесущей кошачьей напастью — чаще пылесосить. Причем не пол.
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У меня кошка была (ныне уже не с нами, умерла в 2017-м) очень любила щеткой, когда ее чешут. Особенно брюшко.