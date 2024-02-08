Хозяин пылесосит своего кота

Как узнать, что у человека дома живет кот? Присмотритесь к его одежде. Если у человека проживает длинношерстный кот, то присматриваться не придется — это будет видно издалека. Вы наверняка догадались, о чем идет речь. Именно поэтому многие и не хотят заводить пушистиков.

Но в этом ролике показали один из методов борьбы с этой вездесущей кошачьей напастью — чаще пылесосить. Причем не пол.