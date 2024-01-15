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Сообщество Без кота и жизнь не та 1916 постов • 493 подписчика подписаться
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Мужчина быстро успокоил злую кошку

Мужчина быстро успокоил злую кошку

Автор:
15 января 2024 09:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   лакомство   
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Хотите быстро успокоить злую кошку? Попробуйте дать ей вкусняшку! Однако действовать нужно решительно и оперативно.

Такая может и палец прокусить.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   лакомство   
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9  комментариев
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18k
banzai7 2 часа назад
С женщинами бы так.
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1k
liveevil 42 минуты назад
Тьфу ты, изначально показалось, что это винная пробка.
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8k
Станислав Час назад
Рисковый дядька. У кошки реакция дай боже, могла бы расцарапать руку вхлам за долю секунды.
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11k
МихА 2 часа назад
А ведь могла бы и кинуться.
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Хммм?
Награждать кошку вкусняшкой за такое поведение? Ну я понял бы, если б тапком наградили (по морде) - это допустимо.
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