Мужчина быстро успокоил злую кошку

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Хотите быстро успокоить злую кошку? Попробуйте дать ей вкусняшку! Однако действовать нужно решительно и оперативно.
Такая может и палец прокусить.
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Награждать кошку вкусняшкой за такое поведение? Ну я понял бы, если б тапком наградили (по морде) - это допустимо.
Я просто не очень понимаю, что там может произойти в голове у кошки, что она так себя ведёт и не реагирует на замечание.
С другой стороны, понимая это, она следовала несложным правилам, что позволяло мне меньше её контролировать, а это давало животинке больше свободы.
Тут очень важно понимать, что можно воспитывать животинку в рамках нормального для этой животинки поведения (ну например нельзя ругаться за обнюхивание собаками углов, или за "кусь" от кошки, хотя силу этого "кусь" нужно конролировать)...