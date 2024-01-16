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Сообщество Без кота и жизнь не та 1922 поста • 494 подписчика подписаться
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Кот нашёл себе приключение на пустом месте

Кот нашёл себе приключение на пустом месте

Автор:
16 января 2024 09:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   миска   
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Коту настолько понравилась еда в миске, что он решил доесть всё до последней крошки. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.

Пластмассовый мир победил⁠⁠

Хозяйка сняла отчаянные попытки домашнего пушистого хищника доесть еду из миски.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   миска   
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Ego sum qui sum 39 минут назад
Дурында
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Alex Chebrikov

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