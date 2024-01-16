Кот нашёл себе приключение на пустом месте

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Коту настолько понравилась еда в миске, что он решил доесть всё до последней крошки. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.
Пластмассовый мир победил
Хозяйка сняла отчаянные попытки домашнего пушистого хищника доесть еду из миски.
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