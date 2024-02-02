В парламенте солнечных Мальдив депутаты подрались во время голосования парламента за кандидатов в министры

Имеющая большинство в парламенте Мальдивская демократическая партия (MDP) отказала в одобрении. Протест после этого выразили депутаты от президентского Народного национального конгресса (PNC) и Прогрессивной партии Мальдив (PPM).

Противостояние дошло до того, что депутат от PNC Абдулла Шахим Абдул Хаким схватил за ногу парламентария от MDP Ахмеда Ису и повалил его на пол. Тот в ответ ударил коллегу ногами по голове. Позже они вновь сцепились друг с другом.

В дальнейшем Хаким достал дудку и стал активно издавать с ее помощью звуки, вынудив спикера парламента Мохамеда Аслама закрыть уши.