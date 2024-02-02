В парламенте солнечных Мальдив депутаты подрались во время голосования парламента за кандидатов в министры

Конфликт произошел из-за утверждения четырех новых членов правительства, которых представил президент страны Мохамед Миуззу, вступивший в должность в ноябре прошлого года.
Имеющая большинство в парламенте Мальдивская демократическая партия (MDP) отказала в одобрении. Протест после этого выразили депутаты от президентского Народного национального конгресса (PNC) и Прогрессивной партии Мальдив (PPM).
Противостояние дошло до того, что депутат от PNC Абдулла Шахим Абдул Хаким схватил за ногу парламентария от MDP Ахмеда Ису и повалил его на пол. Тот в ответ ударил коллегу ногами по голове. Позже они вновь сцепились друг с другом.
В дальнейшем Хаким достал дудку и стал активно издавать с ее помощью звуки, вынудив спикера парламента Мохамеда Аслама закрыть уши.
Источник:
Источник:
- Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина
- Агрессор с ножом получил по заслугам
- Пьяная посетительница Бургер Кинга разгромила общепит и набросилась на сотрудницу
- Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки
- Словесная перепалка в автобусе переросла в избиение
там даже специальный отдел полиции, чтобы депутатов разнимать. по специальному закону они имеют право пи..дить депутатов.