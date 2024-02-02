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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1174 поста • 49 подписчиков подписаться
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В парламенте солнечных Мальдив депутаты подрались во время голосования парламента за кандидатов в министры

В парламенте солнечных Мальдив депутаты подрались во время голосования парламента за кандидатов в министры

Автор:
02 февраля 2024 10:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Мальдивы   депутаты   драка   конфликт   парламент   
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Конфликт произошел из-за утверждения четырех новых членов правительства, которых представил президент страны Мохамед Миуззу, вступивший в должность в ноябре прошлого года.



Имеющая большинство в парламенте Мальдивская демократическая партия (MDP) отказала в одобрении. Протест после этого выразили депутаты от президентского Народного национального конгресса (PNC) и Прогрессивной партии Мальдив (PPM).


Противостояние дошло до того, что депутат от PNC Абдулла Шахим Абдул Хаким схватил за ногу парламентария от MDP Ахмеда Ису и повалил его на пол. Тот в ответ ударил коллегу ногами по голове. Позже они вновь сцепились друг с другом.


В дальнейшем Хаким достал дудку и стал активно издавать с ее помощью звуки, вынудив спикера парламента Мохамеда Аслама закрыть уши.

Источник:

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Метки: Видео   Мальдивы   депутаты   драка   конфликт   парламент   
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1  комментарий
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hhwost Час назад
ха... в Японии вообще обычное дело.
там даже специальный отдел полиции, чтобы депутатов разнимать. по специальному закону они имеют право пи..дить депутатов.
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