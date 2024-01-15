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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1119 постов • 47 подписчиков подписаться
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Боевая дама: коня на скаку остановит, неадеквату морду набьет

Боевая дама: коня на скаку остановит, неадеквату морду набьет

Автор:
15 января 2024 09:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   конфликт   лифт   муж и жена   неадекват   старый новый год   
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Неизвестный вошел в лифт и начал приставать к супружеской паре, которая только отметила с друзьями старый Новый год. Но напал он явно не на тех.

Муж тут же дал отпор обидчику, а его супруга скинула шубу и начала разнимать мужчин. А после попыталась их успокоить, не обращая внимания на свою растерзанную в драке сумочку.

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Метки: Видео   драка   конфликт   лифт   муж и жена   неадекват   старый новый год   
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12  комментариев
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47
Alexandr Час назад
Сразу видно, что драка новогодняя. На пол, после каждого удара, вместо крови и соплей сыплются конфеты и мандарины.
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10k
Trenzel2003 11 минут назад
В восьмигранник их, против ... . Кого бы выбрать?
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14k
KotSkripaley 12 минут назад
Врет значит вырусь одичалая, что в России туалеты с дырками в полу, ну не может быть такого в стране, где есть дома с такими лифтами.
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39k
russger Полчаса назад
А драка где? Два "мужика" стоят oбнимаются -_-
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1k
Уходим отсюда 39 минут назад
В конце она ему пальцами считать начинает нокдаун до 10?
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6k
Евгений Д 39 минут назад
От их дерганий лифт застрял- и они "разбирались" очень долго
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11k
Игорь 57 минут назад
они на 101 этаж что ли ехали?
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Час назад
вот у ни там отношения!
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1k
александр ломовицкий 2 часа назад
кубанойды
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1k
Александр 2 часа назад
Тут не понятно кто и к кому приставал, и адекватный тут пока только тот, кто якобы напал - он даму как раз не трогал, хотя можно было, она то исподтишка била его, а не разнимала.
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