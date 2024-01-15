Боевая дама: коня на скаку остановит, неадеквату морду набьет

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Неизвестный вошел в лифт и начал приставать к супружеской паре, которая только отметила с друзьями старый Новый год. Но напал он явно не на тех.
Муж тут же дал отпор обидчику, а его супруга скинула шубу и начала разнимать мужчин. А после попыталась их успокоить, не обращая внимания на свою растерзанную в драке сумочку.
В этом кино прекрасно всё – любовь, драма, экшн, комедия, неожиданная развязка и, конечно, счастливый конец.
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