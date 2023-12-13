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Агрессор с ножом получил по заслугам

Агрессор с ножом получил по заслугам

Автор:
13 декабря 2023 09:35
Метки: Видео   драка   инцидент   конфликт   нападение   нож   охранник   
2208
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В Хелмонде вооруженный ножом мужчина по неизвестной причине решил напасть на охранника. Однако он не успел осуществить задуманное.

Охранник задержал агрессивного мужчину, вооруженного ножом или каким-то другим острым предметом.

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Метки: Видео   драка   инцидент   конфликт   нападение   нож   охранник   
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15  комментариев
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22
SRGee Час назад
Прикольный махач. Почти как в фильмах. Охранник красава)))
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1k
Kra 3 минуты назад
а если бы там охранником был пенсионер, как в большинстве учреждений и магазинов?
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6k
мемфрид 17 минут назад
Скин
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Ну хоть один додумался позвонить куда следует.
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16k
ss 58 минут назад
Молодец. Что тут скажешь?
А вот три петушка в голубых распашонках просто прекрасны! Выскочили бодрые такие. Ну, думаю, сейчас они татя вчетвером быстро скрутят... Ан нет. Быстренько скукожились и давай названивать. Ни один не помог.
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34k
Teodor 58 минут назад
Мужик здорово рисковал - приёмы против ножа, в большинстве случаев, действуют лишь на соревнованиях... А в реале любой инструктор вам скажет: "С голыми руками не лезь, камень, палку возьми". Потому и копы не заморачиваются, чуть что в руке блеснуло - вываливают в него всю обойму. Молодец парень...
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7k
Бу Час назад
нарвалось быдло на мешок с кулаками!
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23k
Слепой Пью Час назад
Странно... почему не негр? Сбой в системе, наверное...
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1k
thrashbox 2 часа назад
А вот если бы у них был короткоствол...
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