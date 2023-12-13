Агрессор с ножом получил по заслугам

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В Хелмонде вооруженный ножом мужчина по неизвестной причине решил напасть на охранника. Однако он не успел осуществить задуманное.
Охранник задержал агрессивного мужчину, вооруженного ножом или каким-то другим острым предметом.
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А вот три петушка в голубых распашонках просто прекрасны! Выскочили бодрые такие. Ну, думаю, сейчас они татя вчетвером быстро скрутят... Ан нет. Быстренько скукожились и давай названивать. Ни один не помог.