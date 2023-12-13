Агрессор с ножом получил по заслугам

Как стать Дед Морозом на раз, два, три

Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре

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Мужчина без ноги напал на пенсионера, занявшего туалет для инвалидов