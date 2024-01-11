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Выпившая женщина требовала фамилию и имя сотрудницы, чтобы написать на неё жалобу, но получив отказ, начала крушить всё подряд.
При этом пытаясь достать кулаком до лица ненавистного оппонента, чтобы она хоть как то была наказана.
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