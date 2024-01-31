"У меня сейчас сердце остановится": эмоциональная реакция армянина на шашлык от Юлии Высоцкой

А что вдруг случилось с нашим кинематографом?

Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её

Итальянцы попробовали любимые блюда от русских бабушек

Мужчина несколько раз потерял сознание на аттракционе

Этот фрукт не выносят все: смешная реакция животных на дуриан

Кот не оценил танцы хозяйки