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"У меня сейчас сердце остановится": эмоциональная реакция армянина на шашлык от Юлии Высоцкой

"У меня сейчас сердце остановится": эмоциональная реакция армянина на шашлык от Юлии Высоцкой

Автор:
31 января 2024 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Реакция   Юмор   армянин   шашлык   юлия высоцкая   
2176
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Все любят шашлыки! Но не все умеют их вкусно готовить. Жители Кавказа, конечно же, не в счет, ибо для них шашлыки — это святое. Давайте посмотрим на смешную, эмоциональную и душераздирающую реакцию армянина на шашлык от Юлии Высоцкой.

Бедняге было действительно больно смотреть на этот кулинарный апокалипсис.

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Метки: Видео   Еда   Реакция   Юмор   армянин   шашлык   юлия высоцкая   
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35  комментариев
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4k
Илья Час назад
Я так хахатался
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100
Рома 15 секунд назад
Блин , бедный Ара ! Так переживает , аж давление шахнуло !
Не, ну реально : КТО ТАК ДЕЛАЕТ ?!
Я канешна за серцо не хватался , а ржал , патамушта вспомил этот ролик и тогдашнюю мою реакцию : я сидел с отвисшей челюстью и не понимал , почему НИКТО из съёмочной группы не вмешался в процесс уничтожения ?! Неужто там рядом ВСЕ идиоты , или все на приколе ?!
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0
PAVEL Полминуты назад
Я понимаю, что Высоцкая, мягко говоря, не умна, но она что, одна эту передачу снимает? Почему другие люди ее не останавливают? Как родные это едят?
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8k
Puans-on 59 секунд назад
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168
ruslan d 5 минут назад
Я не армянин , но тоже в шоке , начнем с того ... Нафига заворачивать мясо в бекон ?
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4k
cnob7 6 минут назад
Толя Борщ с этого видоса чуть не помер от смеха.
Ссылка youtu.be
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0
Павел cnob7 Минуту назад
шикарное видео. два раза смеялся от души.
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4k
SmartCat101 7 минут назад
это он еше её сырников не видел
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9k
Oleg 7 минут назад
Позитивное видео, повышает настроение. Не смотрю, но ролики с сырниками видел ) забавно. всяко лучше всего того серого, что обычно показывают по фед каналам.
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6k
Duckk 10 минут назад
Кухарка - пироман, ска...
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52k
Aleksandr 11 минут назад
Если ничего не умеешь делать-стань учителем.
Если и это не получается-учи как учить... (с)
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343
Dupych 12 минут назад
Я плакал.
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5k
samis 14 минут назад
Вчера был в пятёрочке я не помню на каком продукте, но где-то в морозилке я её увидел и сразу убежал от этого продукта))
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861
Гиви 15 минут назад
Высоцкая - главный суетолог страны. Сука, ей самой не стремно?
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4k
lexa 19 минут назад
Как говорится, баба может либо сварить кусок мяса, либо его испортить.
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1k
Александр Ломовицкий 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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393
Виталий Кассандров 24 минуты назад
Классический пример как можно учить других, самой нихрена не разбираясь в этом.
А сколько в сети таких учителей .
Мне в основном "психи" и "историки" попадаются.
Ну те которые для привлечения денег, вам нужно полежать в говне, оставшимся после ядерной зимы 17 века .
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227
Z Полчаса назад
Неужели не могут её на курсы кулинарные записать. Ну пздц клоунада, может на это и расчёт конечно...
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11k
Владимир Полчаса назад
Ей явно углерода не хватает.
Ссылка www.youtube.com
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10k
MPEG-8 45 минут назад
Актриса погорелого шашлыка.
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62k
pynh 54 минуты назад
Уверен, на этом шашлыке она заработала столько, сколько армянин не заработает за месяц
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59k
dima423 56 минут назад
Смешно комментирует)) Я хоть и не армянин, но даже мне больно смотреть было особенно в конце, там просто пожар...
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