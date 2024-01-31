"У меня сейчас сердце остановится": эмоциональная реакция армянина на шашлык от Юлии Высоцкой

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Все любят шашлыки! Но не все умеют их вкусно готовить. Жители Кавказа, конечно же, не в счет, ибо для них шашлыки — это святое. Давайте посмотрим на смешную, эмоциональную и душераздирающую реакцию армянина на шашлык от Юлии Высоцкой.
Бедняге было действительно больно смотреть на этот кулинарный апокалипсис.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Не, ну реально : КТО ТАК ДЕЛАЕТ ?!
Я канешна за серцо не хватался , а ржал , патамушта вспомил этот ролик и тогдашнюю мою реакцию : я сидел с отвисшей челюстью и не понимал , почему НИКТО из съёмочной группы не вмешался в процесс уничтожения ?! Неужто там рядом ВСЕ идиоты , или все на приколе ?!
Если и это не получается-учи как учить... (с)
А сколько в сети таких учителей .
Мне в основном "психи" и "историки" попадаются.
Ну те которые для привлечения денег, вам нужно полежать в говне, оставшимся после ядерной зимы 17 века .
Они там не стесняются и результаты подделывать, как с новогодним мороженым например.