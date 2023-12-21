Мужчина не смог сдержать эмоций, получив от жены подарок

Реакция на подарок мечты может быть очень разной. Впрочем, неизвестно, какой именно реакции ожидала от мужа автор этого видеоролика.

Жительница Пенсильвании (США) приготовила благоверному редкий сюрприз — бутылку бурбона (утверждается, что в Пенсильвании его практически невозможно купить). И старания жены оправдались.