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Мужчина не смог сдержать эмоций, получив от жены подарок

Мужчина не смог сдержать эмоций, получив от жены подарок

Автор:
21 декабря 2023 08:10
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   муж   подарок   
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Жительница США решила подарить своему мужу бутылку с напитком, о котором тот долго мечтал. Однако женщина вряд ли ожидала, что супруг так отреагирует на подарок.

Реакция на подарок мечты может быть очень разной. Впрочем, неизвестно, какой именно реакции ожидала от мужа автор этого видеоролика.

Жительница Пенсильвании (США) приготовила благоверному редкий сюрприз — бутылку бурбона (утверждается, что в Пенсильвании его практически невозможно купить). И старания жены оправдались.

Супруг пришёл от подарка в такой восторг, что принялся визжать. Некоторые посмеявшиеся зрители сравнили вопли незнакомца криками, которые обычно издают индейки. Кстати, подобную несдержанность иные комментаторы даже осудили. Но тут уж каждый в своём праве, как именно восхищаться тем, что ты давно мечтал получить.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   муж   подарок   
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4  комментария
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3k
Наблюдатель 55 минут назад
Девка красивая, очкарик дол....ёб, видео ни о чем....
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1k
Koshak 13 минут назад
Не поверите, неделю назад мне подарили точно такой же бурбон. Мне тоже надо было так реагировать?)))
Кстати, это Blanton's.
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8k
Владимир 15 минут назад
Ну, вы поняли...
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50k
Aleksandr 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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