Итальянцы попробовали любимые блюда от русских бабушек

Какие бабушкины блюда пришлись итальянцам по душе, а какие они даже пробовать не стали.
У всех была такая бабушка, которая старалась накормить своих внуков. И ее блюда были особенно любимы: овощи и ароматные соленья, свежесваренное варенье, которое она любовно накладывала в вазочку еще теплым, умело слепленные вареники, ажурные блинчики и сладкие оладушки. Как правило, бабушки всегда готовятся к зиме основательно, причем не только в России.
Конечно же, всем этим они с удовольствием угощают любимых внуков. Вот такие угощения с традиционного стола типичной русской бабушки попали к итальянцам: они отведали блюда и поделились своими впечатлениями.
Самое удивительное — это реакция героев видеоролика. Они нашли очень много общего между бабушкиными угощениями и итальянской кухней. Например, хворост в Италии тоже есть, только этот десерт называется кьяккере, правда готовят это печенье только раз в год к карнавалу.
Особое удивление у итальянцев вызвали вареники с вишней, и даже не все отважились их попробовать. Дело в том, что в Италии огромное количество пасты, однако нет ни одного рецепта сладкой пасты: все макаронные изделия готовятся с мясом, рыбой или овощами. Но самое интересное авторы ролика припасли напоследок: бутерброд с маслом и сахаром. Как отреагировали на него итальянцы, вы сможете увидеть в видео.
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Так что это очень длинный баян.