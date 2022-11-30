Итальянцы попробовали любимые блюда от русских бабушек

У всех была такая бабушка, которая старалась накормить своих внуков. И ее блюда были особенно любимы: овощи и ароматные соленья, свежесваренное варенье, которое она любовно накладывала в вазочку еще теплым, умело слепленные вареники, ажурные блинчики и сладкие оладушки. Как правило, бабушки всегда готовятся к зиме основательно, причем не только в России.

Конечно же, всем этим они с удовольствием угощают любимых внуков. Вот такие угощения с традиционного стола типичной русской бабушки попали к итальянцам: они отведали блюда и поделились своими впечатлениями.