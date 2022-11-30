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Итальянцы попробовали любимые блюда от русских бабушек

Итальянцы попробовали любимые блюда от русских бабушек

Автор:
30 ноября 2022 09:12
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Реакция   бабушка   блюдо   видео   забавно   италья   фото   
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Какие бабушкины блюда пришлись итальянцам по душе, а какие они даже пробовать не стали.

У всех была такая бабушка, которая старалась накормить своих внуков. И ее блюда были особенно любимы: овощи и ароматные соленья, свежесваренное варенье, которое она любовно накладывала в вазочку еще теплым, умело слепленные вареники, ажурные блинчики и сладкие оладушки. Как правило, бабушки всегда готовятся к зиме основательно, причем не только в России.

Конечно же, всем этим они с удовольствием угощают любимых внуков. Вот такие угощения с традиционного стола типичной русской бабушки попали к итальянцам: они отведали блюда и поделились своими впечатлениями.

Самое удивительное — это реакция героев видеоролика. Они нашли очень много общего между бабушкиными угощениями и итальянской кухней. Например, хворост в Италии тоже есть, только этот десерт называется кьяккере, правда готовят это печенье только раз в год к карнавалу.

Особое удивление у итальянцев вызвали вареники с вишней, и даже не все отважились их попробовать. Дело в том, что в Италии огромное количество пасты, однако нет ни одного рецепта сладкой пасты: все макаронные изделия готовятся с мясом, рыбой или овощами. Но самое интересное авторы ролика припасли напоследок: бутерброд с маслом и сахаром. Как отреагировали на него итальянцы, вы сможете увидеть в видео.


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Метки: Еда   Реакция   бабушка   блюдо   видео   забавно   италья   фото   
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7  комментариев
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38k
Александр Полчаса назад
Мне этот канал очень нравится, там такие позитивные люди снимаются, смотреть приятно.
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2k
poбт 3 минуты назад
сраные лицемерные итальяшки слились 10 месяцев назад
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26k
Федор 13 минут назад
супер как нравится этот канал))) молодцы
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2k
Михаил 14 минут назад
Какие обаятельные люди, блин!
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29k
Ashabad Полчаса назад
Это было очень давно. Ещё до войны. Сейчас они Куцно свернули свою деятельность, это для них неполиткорректно - говорить что-то хорошее о России.
Так что это очень длинный баян.
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5k
Роман Полчаса назад
я не понял кузно выпустили новый видос? или это боянище?
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