Реакция Райана Гослинга на победу песни стала мемом

На премии Critics Choice Awards победила песня I’m Just Ken из фильма «Барби», в котором голливудский актёр Райан Гослинг сыграл одну из главных ролей. Гослинг, судя по всему, победы исполненной им песни никак не ожидал. Его удивленное лицо тут же стало популярным в сети