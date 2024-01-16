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Реакция Райана Гослинга на победу песни стала мемом

Реакция Райана Гослинга на победу песни стала мемом

Автор:
16 января 2024 07:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Победа   Райан Гослинг   Реакция   Юмор   барби   знаменитости   кино   фильм   
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На премии Critics Choice Awards победила песня I’m Just Ken из фильма «Барби», в котором голливудский актёр Райан Гослинг сыграл одну из главных ролей. Гослинг, судя по всему, победы исполненной им песни никак не ожидал. Его удивленное лицо тут же стало популярным в сети

Реакция Райана Гослинга на победу песни I’m Just Ken на премии Critics Choice Awards стала мемом. На видео исполнитель роли Кена в «Барби» так недоумённо оглядывается, что напоминает мем с рукопожатием из сериала «Офис».

В Санта-Монике прошла ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards. Лучшим фильмом признали «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, а вот в номинации «Лучшая песня» победа досталась песне I’m Just Ken, которую исполнил актёр Райан Гослинг в фильме «Барби».

Кажется, победа I’m Just Ken стала сюрпризом для самого Райана Гослинга. На видео актёр сначала не понимает, что произошло, и недоумённо оглядывается. Реакция Гослинга позабавила зрителей, и ролик быстро разошёлся по соцсетям.

Реакция Райана Гослинга оказалась такой выразительной, что с актёром стали делать мемы про неожиданные успехи. Кажется, у скриншота с актёром есть нечто общее с мемом из сериала «Офис».

В мемах Райана Гослинга сравнили с Хоумлендером из сериала «Пацаны».

Так выглядит человек, который работал спустя рукава, но всё равно стал сотрудником месяца неожиданно для себя.

Кажется, в Сети появился ещё один мем с Райаном Гослингом — шаблону осталось пройти проверку временем.

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Метки: Видео   Победа   Райан Гослинг   Реакция   Юмор   барби   знаменитости   кино   фильм   
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7  комментариев
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584
no. Час назад
"кому могло понравиться это говно," - кажется, он это произносит
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Показать 1 ответ
8k
vasilykopkov 7 минут назад
Реакция читается примерно так:
"Эти ссуки стебаются надо мной что-ли?...
Я и петь-то не умею..."
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12k
Dmitry 19 минут назад
Мне интереснее было бы увидеть весь список номинантов, с которыми соревновалась данное... творение.
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5k
Григорий 19 минут назад
зх я эту блевоту розовую не смотрел.
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1k
александр ломовицкий 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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5k
Наталья 22 минуты назад
Не знаю как фильм, а песенка так себе, неудивительна его реакция.
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