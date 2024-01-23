Гигантская панда навела суету и придавила машину

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Декорация отправилась навстречу приключениям на свою надувную попу в китайском Чэнду. Из-за сильного ветра в самоволке панда «плюхалась» на машины, но была поймана и сдута.
У Колобка появился конкурент)
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В Чэнду я был в командировке. А тут в выходной гуляем по городу.