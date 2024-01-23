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Гигантская панда навела суету и придавила машину

Гигантская панда навела суету и придавила машину

Автор:
23 января 2024 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Гигантская панда   Китай   Юмор   декорация   забавно   
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Декорация отправилась навстречу приключениям на свою надувную попу в китайском Чэнду. Из-за сильного ветра в самоволке панда «плюхалась» на машины, но была поймана и сдута.

У Колобка появился конкурент)

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Метки: Видео   Гигантская панда   Китай   Юмор   декорация   забавно   
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1  комментарий
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Vladimir 42 минуты назад
Вот эта панда. Лезет на крышу дома.
В Чэнду я был в командировке. А тут в выходной гуляем по городу.
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