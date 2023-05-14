Китайцы обидели индийцев роликом о превосходстве мотоциклов над автомобилями

Ролик действительно за первые два дня набрал около 200 тыс просмотров, но его создатели столкнулись с волной осуждения.

Вроде бы учли все, и национальные костюмы, песни, танцы, красивых девушек, но ошиблись только в одном моменте и именно из-за него китайцев и обвинили в распространении расистского видео.

Посмотрите повнимательнее и прежде чем читать дальше, попробуйте угадать, чем же так огорчили китайцы жителей Индии?