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Китайцы обидели индийцев роликом о превосходстве мотоциклов над автомобилями

Китайцы обидели индийцев роликом о превосходстве мотоциклов над автомобилями

Автор:
14 мая 2023 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: Индия   Китай   Юмор   автомобили   видео   девушки   мотоциклы   
2513
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Креативные ребята из Китая решили снять вирусный ролик про то, что парни на мотоциклах гораздо круче, чем владельцы автомобилей в духе индийского кино, но индийцы юмора не оценили.

Ролик действительно за первые два дня набрал около 200 тыс просмотров, но его создатели столкнулись с волной осуждения.

Вроде бы учли все, и национальные костюмы, песни, танцы, красивых девушек, но ошиблись только в одном моменте и именно из-за него китайцев и обвинили в распространении расистского видео.
Посмотрите повнимательнее и прежде чем читать дальше, попробуйте угадать, чем же так огорчили китайцы жителей Индии?


Все дело оказалось в гриме, по версии самих индийцев, у них не настолько темная кожа, как это изобразили китайские юмористы. Вот тут самое время обидеться представителям BLM на всех в куче, ну и любителям машин тоже. Хотя, друзья, а как вы считаете, у кого больше шансов познакомится с красивой девушкой, у мотоциклиста или же все-таки автомобилиста?

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Метки: Индия   Китай   Юмор   автомобили   видео   девушки   мотоциклы   
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21  комментарий
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33k
Dobry vojak Svejk Час назад
Да уж, клять. Если приглядеться - они белее снега )))
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52
no. 3 минуты назад
слонов не хватает.
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22k
BiZ 15 минут назад
еще одни обиженные. сами черные как уголь, и это оскорбительно!
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5k
Сергей Борисов 17 минут назад
Не мной замечено !
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7k
Джордж. Вашингтон. 21 минуту назад
И вот кстати вопрос на засыпку. Сколько китайцев снималось в видео - 1, 2 или 4? Я не понял.
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7k
Джордж. Вашингтон. 24 минуты назад
ну так пусть индусы намажутся охрой, глаза изолентой подтянут-заузят и отомстят
уж спеть-то они точно смогут
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65k
Дворняга Полчаса назад
Да кто бы обижался. На индийцев нам и немцам тоже надуться?
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19
Vox Populi Дворняга Минуту назад
Немцам-то чего обижаться? “Арийцы” же! ))
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47k
turyst Полчаса назад
Это происки америкосов, истинно я вам говорю!

Они хотят их поссорить!

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5k
magic32 Полчаса назад
"Все дело оказалось в гриме, по версии самих индийцев, у них не настолько темная кожа.." - а то, что там все ускоглазые их не обидело?
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7k
Гур 36 минут назад
Походу не один ролик выпустили...
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1k
Виктор Глущенко Час назад
А почему руль слева , должен быть справа .
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8k
Puans-on Час назад
А Volkswagen ещё не обиделся?
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4k
Влад Час назад
На мой взгляд, весьма прикольный ролик! На порядок или даже два лучше того кала рекламного, что у нас последние лет 10 - 15 показывают.
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Какие все обидчивые. Зае...ли уже.
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21k
Davy Jones 2 часа назад
В Китае 200000 просмотров набрать, это как в России 200 просмотров набрать.
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6k
hhwost 2 часа назад
недавно был пост про Гриффинов в Челябинске... походу у индийцев с юмором ещё печальнее, чем у челябинской депутатши.
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