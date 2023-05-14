Китайцы обидели индийцев роликом о превосходстве мотоциклов над автомобилями

Креативные ребята из Китая решили снять вирусный ролик про то, что парни на мотоциклах гораздо круче, чем владельцы автомобилей в духе индийского кино, но индийцы юмора не оценили.
Ролик действительно за первые два дня набрал около 200 тыс просмотров, но его создатели столкнулись с волной осуждения.
Вроде бы учли все, и национальные костюмы, песни, танцы, красивых девушек, но ошиблись только в одном моменте и именно из-за него китайцев и обвинили в распространении расистского видео.
Посмотрите повнимательнее и прежде чем читать дальше, попробуйте угадать, чем же так огорчили китайцы жителей Индии?
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Все дело оказалось в гриме, по версии самих индийцев, у них не настолько темная кожа, как это изобразили китайские юмористы. Вот тут самое время обидеться представителям BLM на всех в куче, ну и любителям машин тоже. Хотя, друзья, а как вы считаете, у кого больше шансов познакомится с красивой девушкой, у мотоциклиста или же все-таки автомобилиста?
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- Повезло, повезло
- Подшутил над девушкой с помощью фильтра для TikTok
- Подравшиеся возле бассейна игуаны вызвали переполох среди отдыхающих
- Отлично вписался
- О чем думают девушки?
уж спеть-то они точно смогут
Они хотят их поссорить!