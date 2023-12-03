Во время жеребьевки на Евро-2024 раздалась озвучка из порно

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Громкие женские стоны из порно раздались на всю студию во время официальной жеребьевки Евро-2024 — кто-то запустил их прямо поверх речи ведущего. УЕФА пытались решить проблему, но не получилось.
Оказалось, что всему виной пранк блогера: гений спрятал телефон с эротическим рингтоном в зале, где проходило мероприятие. И во время церемонии начал на него звонить
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