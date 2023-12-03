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Во время жеребьевки на Евро-2024 раздалась озвучка из порно

Во время жеребьевки на Евро-2024 раздалась озвучка из порно

Автор:
03 декабря 2023 10:56
Сообщество : Спорт
Метки: prank   Видео   Евро-2024   Спорт   Юмор   жеребьевка   забавно   звук   порно   шум   
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Громкие женские стоны из порно раздались на всю студию во время официальной жеребьевки Евро-2024 — кто-то запустил их прямо поверх речи ведущего. УЕФА пытались решить проблему, но не получилось.

Оказалось, что всему виной пранк блогера: гений спрятал телефон с эротическим рингтоном в зале, где проходило мероприятие. И во время церемонии начал на него звонить

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Метки: prank   Видео   Евро-2024   Спорт   Юмор   жеребьевка   забавно   звук   порно   шум   
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4  комментария
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4k
poбт 48 минут назад
"Пришлось слушать до конца церемонии."
б*лядь 13 секунд на видео
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4k
просто Дмитрий 19 минут назад
"Рабочий момент" и всего-то
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1k
a.r.t. Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Дмитрий 37 минут назад
Кто то!? Да ладно! Звучёк увлёкся просто. Подругу привёл.))))
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