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Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя

Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя

Автор:
13 октября 2023 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Москва   Юмор   будущее   доставщик   забавно   робот   
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В Москве два робота доставщика встретились на углу и как упрямые бараны не смогли разобраться, кто кому должен уступить дорогу. Так и стоят, моргая агрессивно огоньками, а где-то их ждут голодные люди.

Братва, не моргайте друг в друга.

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Метки: Видео   Москва   Юмор   будущее   доставщик   забавно   робот   
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10  комментариев
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3k
Тварь 2 часа назад
Все нормально, там же баба (Алиса) за рулем.
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540
Михаил 9 минут назад
Да просто встали потрындеть, давно не виделись.
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27k
Matrosskin Полчаса назад
Совсем как живые курьеры ))) "Ай, шайтанама, куда прёшь ! Мой аул выше ! Я твой антенна мигалка шатал !"
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6k
sumrаknn Полчаса назад
в следующем релизе пофиксят. но если яндекс сдристнул из России, выставить ультиматум или 30% акций государству (как в китае) или давай окончательное досвидания.
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
Через 100 лет
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7k
MPEG-8 Час назад
Подойдёт разводящий и всё будет ок!
https://youtube.com/shorts/1CoPcotqSCE?si=aGNc4rOU_htaHuLD
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36k
Опаньки Час назад
после апгрейда
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5k
Alex 2 часа назад
- У меня прошивка новее, ты должен пропустить.
- Нихера, у меня заряд батарее больше. Ты должен пропустить.
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