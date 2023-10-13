Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя

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В Москве два робота доставщика встретились на углу и как упрямые бараны не смогли разобраться, кто кому должен уступить дорогу. Так и стоят, моргая агрессивно огоньками, а где-то их ждут голодные люди.
Братва, не моргайте друг в друга.
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