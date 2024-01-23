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Жеребец королевской гвардии испортил фотосессию и покусал туристку

Жеребец королевской гвардии испортил фотосессию и покусал туристку

Автор:
23 января 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   забавно   ии испор   конь   лошадь   туристка   фотосессия   
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Юная особа, прибывшая из азиатской страны в столицу Британии, решила запечатлеться на фоне скакуна, на котором гордо восседал королевский гвардеец.

Информация на табличке, находящейся рядом с конным охранником предупреждает, что скакуны могут лягаться или кусаться, не остановила любительницу красивых снимков.


Когда туристка попыталась погладить лошадь, то получила больше, на что рассчитывала, когда скакун схватил девицу за рукав пуховика и, несколько раз встряхнув, проделал дыру в одеянии наглой посетительницы британской столицы, которой повезло и она не получила никаких травм.

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Метки: Видео   забавно   ии испор   конь   лошадь   туристка   фотосессия   
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4  комментария
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25k
Лунный Кот 36 минут назад
А бандеровское отребье как всегда майданит.
В Париже, так в Париже, в Берлине так в Берлине, Лондоне так в Лондоне. Главное не останавливаться.

Вот дебилы.
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17k
Сергей 8 минут назад
Ссылка youtu.be
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17k
Сергей 9 минут назад
Мне понравилась вы держка всадника! Железное спокойствие!)
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