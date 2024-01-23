Жеребец королевской гвардии испортил фотосессию и покусал туристку

Информация на табличке, находящейся рядом с конным охранником предупреждает, что скакуны могут лягаться или кусаться, не остановила любительницу красивых снимков.

Когда туристка попыталась погладить лошадь, то получила больше, на что рассчитывала, когда скакун схватил девицу за рукав пуховика и, несколько раз встряхнув, проделал дыру в одеянии наглой посетительницы британской столицы, которой повезло и она не получила никаких травм.