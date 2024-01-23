Жеребец королевской гвардии испортил фотосессию и покусал туристку

Юная особа, прибывшая из азиатской страны в столицу Британии, решила запечатлеться на фоне скакуна, на котором гордо восседал королевский гвардеец.
Информация на табличке, находящейся рядом с конным охранником предупреждает, что скакуны могут лягаться или кусаться, не остановила любительницу красивых снимков.
Когда туристка попыталась погладить лошадь, то получила больше, на что рассчитывала, когда скакун схватил девицу за рукав пуховика и, несколько раз встряхнув, проделал дыру в одеянии наглой посетительницы британской столицы, которой повезло и она не получила никаких травм.
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Вот дебилы.