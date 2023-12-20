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Лучше не шутить с лошадками

Лучше не шутить с лошадками

Автор:
20 декабря 2023 10:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   животные   конь   лошадь   подборка   
1384
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Забавная подборка с лошадками, которые очень резвые и где-то даже дикие. А, вообще, нужно помнить, что животные эти достаточно агрессивные и сложные. И могут навредить человеку.

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Метки: Видео   Юмор   животные   конь   лошадь   подборка   
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2  комментария
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9k
Trenzel2003 18 минут назад
-"...что животные эти достаточно агрессивные и сложные. И могут навредить человеку."
Человеку в первую очередь навредит сам себе. А все потому что не любит соблюдать элементарные правила и Технику Безопасности.
Лошадки из подпорки, вполне себе нормальные животные.
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8k
Пуриц Жорж 17 минут назад
Я их вообще боюсь
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