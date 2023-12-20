Лучше не шутить с лошадками

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Забавная подборка с лошадками, которые очень резвые и где-то даже дикие. А, вообще, нужно помнить, что животные эти достаточно агрессивные и сложные. И могут навредить человеку.
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Человеку в первую очередь навредит сам себе. А все потому что не любит соблюдать элементарные правила и Технику Безопасности.
Лошадки из подпорки, вполне себе нормальные животные.