Конь, с которым лучше не шутить

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Крупный конь предстал во всей красе. С таким не забалуешь.
Внушает уважение
Такого попробуй прокорми.
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Конечно может и копытом вдарить, но это если вы его достанете.
А я читал, что он человеческими жертвами питается. А что?
Ну что ж... Очень может быть.
У нас в посёлке на конном дворе был здоровенный старый мерин, которого звали Барбарсон. Эта кличка в посёлке стала именем нарицательным, когда дело касалось чего-то большого: "Я тебе, что, Барбарсон, столько жрать?", "Здоровый, как Барбарсон", "как у Барбарсона...". И лишь много лет спустя я узнал, что БарбаНсон - это порода крупных лошадей-тяжеловозов.