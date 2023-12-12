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Конь, с которым лучше не шутить

Конь, с которым лучше не шутить

Автор:
12 декабря 2023 11:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Размер   животные   интересно   конь   лошадь   
1766
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1

Крупный конь предстал во всей красе. С таким не забалуешь.

Внушает уважение

Такого попробуй прокорми.

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Метки: Видео   Размер   животные   интересно   конь   лошадь   
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15  комментариев
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50k
Aleksandr 19 минут назад
Данная порода была выведена для противостояния женщинам из русских селений...
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9k
Trenzel2003 49 секунд назад
Нормальный конь! Нормальная тяжеловозная порода. И как правило, все тяжеловозы по характеру, флегматики. То есть очень спокойные и уравновешенные.
Конечно может и копытом вдарить, но это если вы его достанете.
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4k
vfrcbvec 3 минуты назад
Тушняк из конины офигенный не жирный!
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6k
ДеониS 12 минут назад
Учился ездить на таком, ощущение как будто на шкафу трех дверном сидишь.
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1k
Олег Квирулянт 13 минут назад
А чем же он питается?
А я читал, что он человеческими жертвами питается. А что?
Ну что ж... Очень может быть.
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294
Лис 17 минут назад
много казы получится
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41k
Выход 24 минуты назад
Шутить не надо даже с мелкой лошадью
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4k
Alexbux1 41 минуту назад
И чего тут шутить? Одной рукой за холку, другой ноздри прижал, голову немного на бок и повел запрягать.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Красная ленточка не зря в хвост вплетена - "СТОП!".
У нас в посёлке на конном дворе был здоровенный старый мерин, которого звали Барбарсон. Эта кличка в посёлке стала именем нарицательным, когда дело касалось чего-то большого: "Я тебе, что, Барбарсон, столько жрать?", "Здоровый, как Барбарсон", "как у Барбарсона...". И лишь много лет спустя я узнал, что БарбаНсон - это порода крупных лошадей-тяжеловозов.
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33k
Ego sum qui sum Час назад
явно пропускал день ног
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