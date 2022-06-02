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Тот самый момент, когда уехал с палаткой за город, чтобы полюбоваться природой, а природа в итоге сама пришла полюбоваться тобой.
Товарищ турист, у вас дверь не заперта
Источник:
АНТИФИШКИ
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