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Неожиданная встреча в лесу

Неожиданная встреча в лесу

Автор:
02 июня 2022 10:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   животные   конь   лес   лошадь   отдых   палатка   турист   
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Тот самый момент, когда уехал с палаткой за город, чтобы полюбоваться природой, а природа в итоге сама пришла полюбоваться тобой.
Товарищ турист, у вас дверь не заперта

Источник:

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Метки: видео   встреча   животные   конь   лес   лошадь   отдых   палатка   турист   
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4  комментария
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243
Жирный бот 18 минут назад
да это лошадка) Никакого отношения к дикой природе не имеющая)
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2k
Мефодий 5 минут назад
почувствуй себя ёжиком...
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38k
jonnyD Полчаса назад
С каких пор лошадь представитель дикой природы ?
Скоро уже кур за фазанов принимать будут ...
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464
HalloFreeSpace jonnyD Полчаса назад
ну бывают и дикие )))
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