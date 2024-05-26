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В Италии туристка арендовала номер с видом на море, а оно оказалось фальшивым

В Италии туристка арендовала номер с видом на море, а оно оказалось фальшивым

Автор:
26 мая 2024 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   забавно   море   номер   обман   туристка   
1955
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Блогерша из Аргентины Клариса Мурхия выбирая жилье, доплатила за вид на море. Но, заселившись, вместо побережья увидела огромный плакат с изображением того самого моря, только оно было приклеено к стене соседнего дома.

Ролик, в котором она рассказывает о таком итальянском "сюрпризе", стал вирусным в TikTok и набрал более трех миллионов просмотров. В общем, вы поняли, что в сезон отпусков чего только не встретишь, будьте бдительны)


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Метки: Видео   забавно   море   номер   обман   туристка   
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5  комментариев
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11k
MakDag 58 минут назад
Итальяшки как наши армяшки - не нае...шь, не проживешь.
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−18
berbox 24 минуты назад
Эта [мат] специально сняла этот номер. И хайпанула. Ну чё, молодец
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25k
Валерий Полчаса назад
Вид есть? Есть. Море? Море.
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8k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Вид на море есть? Есть.
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1k
Александр 38 минут назад
А прежде чем арендовать гугл карту открыть лень? Обычно адрес известен, есть панорамы улиц и понимание где море.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1856 постов (1809 в горячем)

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