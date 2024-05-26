В Италии туристка арендовала номер с видом на море, а оно оказалось фальшивым

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Блогерша из Аргентины Клариса Мурхия выбирая жилье, доплатила за вид на море. Но, заселившись, вместо побережья увидела огромный плакат с изображением того самого моря, только оно было приклеено к стене соседнего дома.
Ролик, в котором она рассказывает о таком итальянском "сюрпризе", стал вирусным в TikTok и набрал более трех миллионов просмотров. В общем, вы поняли, что в сезон отпусков чего только не встретишь, будьте бдительны)
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