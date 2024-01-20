Жительница посёлка под Челябинском в последний момент вытащила ребёнка из под колёс поезда

Около села Аргаяш местные жители около 20 минут ждали, пока отъедет товарный поезд, который из-за снегоочистительных работ перегородил тропинку, по которой местные жители обычно переходили железнодорожные пути.

Опять поражает наш Аргаяш. Уже 20 минут стоит состав, ждут с этой стороны люди и с той стороны тоже ждут. Эта тропинка - единственное место, по которой местные жители идут в центр. Кто-то с обеда, кто-то со школы, кто-то в школу, но - увы! Позвонила на станцию ЖД, там никто не берёт трубку. × ×

, - комментирует женщина, снимающая видео

Обойти длинный состав по глубокому снегу не представлялось возможным, люди замерзли и устали ждать, поэтому спустя время начали перелезать между вагонами и под ними.