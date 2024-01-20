Жительница посёлка под Челябинском в последний момент вытащила ребёнка из под колёс поезда

В селе Аргаяш в 50 километрах от Челябинска поезд чуть было не переехал ребенка. Девочку едва успела вытянуть из-под вагона незнакомая женщина.
Около села Аргаяш местные жители около 20 минут ждали, пока отъедет товарный поезд, который из-за снегоочистительных работ перегородил тропинку, по которой местные жители обычно переходили железнодорожные пути.
Опять поражает наш Аргаяш. Уже 20 минут стоит состав, ждут с этой стороны люди и с той стороны тоже ждут. Эта тропинка - единственное место, по которой местные жители идут в центр. Кто-то с обеда, кто-то со школы, кто-то в школу, но - увы! Позвонила на станцию ЖД, там никто не берёт трубку.
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, - комментирует женщина, снимающая видео
Обойти длинный состав по глубокому снегу не представлялось возможным, люди замерзли и устали ждать, поэтому спустя время начали перелезать между вагонами и под ними.
Внезапно состав, не подав предупредительного звукового сигнала, пришел в движение.
В этот момент под вагоном была девочка, которая и погибла бы, если бы не молниеносная реакция оказавшейся рядом женщины. Она бросилась вперед, схватила за куртку ребенка и вытянула рывком из-под колес. Девочка была так напугана, что не успела сообразить, что произошло.
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Журналисты канала 360 нашли спасительницу ребенка Юлию Мучкину, которая работает в ветеринарной лаборатории. Ребенка она спасла по пути на работу, отметив, что перелезать через состав люди стали, потому что они устали ждать, пока поезд тронется. Мучкина добавила, что спасенная ею девочка полезла под поезд, т.к. увидела, что это делают взрослые.
Холодно было, у нее был пример. Мужчины сначала перелезали, потом начали подростки и потом две девочки начали перелезать
Глава Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов в соцсетях поблагодарил Юлию за спасение школьницы и уточнил, что перед движением состав подал сигнал (но его не слышно на видео).
Глава СК Александр Бастрыкин поручил решительную жительницу Аргаяша наградить, а также организовать проверку по факту произошедшего на железнодорожных путях.
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Без него вообще ничего не шевелится в стране?
И в укор местным властям, если проблема с переходом носит постоянный характер и много людей из-за этого вынуждены долго ждать. опаздывая на работу или по своим делам, имеет смысл из бюджета области выделить средства на постройку подземного перехода (что дорого), либо надземного перехода, что дешевле, но тоже стоит денег.
В конце концов, люди платят налоги, на которые власть должна улучшать их жизнь.
А женщина безусловно молодец, не растерялась и вытащила ребёнка из под колёсной пары.
Не все понимают смысл фразы, но:
"Тот кто спасет одну жизнь, спасает целый мир."
з.ы. на видео баба говорит что можно обойти "по колено в снегу" и видимо это страшней чем остаться без ног ползая под вагонами
Во-первых, там не такая большая проходимость, это же село
Во-вторых, поезд остановился в исключительном случае - из-за расчистки путей
В-третьих, мостом не будут пользоваться, т.к. проще и быстрее перейти, чем подниматься и спускаться
А что !!!!!
Чуть ребенка не убил, гад такой !!!!!!!!!!!!!!!!!!
На кол его !!!!!!!!!
Думаю, 5 млн доносов при Сталине - вообще не выдумка