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Жительница посёлка под Челябинском в последний момент вытащила ребёнка из под колёс поезда

Жительница посёлка под Челябинском в последний момент вытащила ребёнка из под колёс поезда

Автор:
20 января 2024 19:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Аргаяш   девочка   железная дорога   инцидент   поезд   сцепка   челябинск   
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В селе Аргаяш в 50 километрах от Челябинска поезд чуть было не переехал ребенка. Девочку едва успела вытянуть из-под вагона незнакомая женщина.

Около села Аргаяш местные жители около 20 минут ждали, пока отъедет товарный поезд, который из-за снегоочистительных работ перегородил тропинку, по которой местные жители обычно переходили железнодорожные пути.

Опять поражает наш Аргаяш. Уже 20 минут стоит состав, ждут с этой стороны люди и с той стороны тоже ждут. Эта тропинка - единственное место, по которой местные жители идут в центр. Кто-то с обеда, кто-то со школы, кто-то в школу, но - увы! Позвонила на станцию ЖД, там никто не берёт трубку.

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, - комментирует женщина, снимающая видео

Обойти длинный состав по глубокому снегу не представлялось возможным, люди замерзли и устали ждать, поэтому спустя время начали перелезать между вагонами и под ними.

Внезапно состав, не подав предупредительного звукового сигнала, пришел в движение.

В этот момент под вагоном была девочка, которая и погибла бы, если бы не молниеносная реакция оказавшейся рядом женщины. Она бросилась вперед, схватила за куртку ребенка и вытянула рывком из-под колес. Девочка была так напугана, что не успела сообразить, что произошло.

Журналисты канала 360 нашли спасительницу ребенка Юлию Мучкину, которая работает в ветеринарной лаборатории. Ребенка она спасла по пути на работу, отметив, что перелезать через состав люди стали, потому что они устали ждать, пока поезд тронется. Мучкина добавила, что спасенная ею девочка полезла под поезд, т.к. увидела, что это делают взрослые.

Холодно было, у нее был пример. Мужчины сначала перелезали, потом начали подростки и потом две девочки начали перелезать

Глава Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов в соцсетях поблагодарил Юлию за спасение школьницы и уточнил, что перед движением состав подал сигнал (но его не слышно на видео).

Глава СК Александр Бастрыкин поручил решительную жительницу Аргаяша наградить, а также организовать проверку по факту произошедшего на железнодорожных путях.

Источник:

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Метки: Аргаяш   девочка   железная дорога   инцидент   поезд   сцепка   челябинск   
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23  комментария
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
Взрослые - ДЕБИЛЫ, т.к. показали дурной "пример" детям, начав перелезать и пролезать под составом
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20k
speaktr-st Полчаса назад
Опять Бастыркин поручил разобраться.
Без него вообще ничего не шевелится в стране?
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23k
Valiko Полчаса назад
жд-ники конечно п#дорги полные, но лезть прям под колесо... И главное ВСЕ взрослые стоят и считают это нормальным (безопасным).
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16k
Александр 49 минут назад
Если честно, я бы тоже не стал ждать, и полез бы... Не под сцепкой, конечно! А вообще, сигнала о начале движения действительно не было, косяк машиниста!
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15k
Александр 49 минут назад
Москва. Район Очаково-Матвеевское. 1996+ год. Постоянно подобная хрень с товарниками была, когда они мешали нам пройти в овраг кататься на санках с горки. Поперву пролезали под вагонами по центру. Но разок состав тронулся, как на видео, и все отложили много кирпичей. После этого случая рядом с тропинкой, у столба, образовалась пара кусков арматуры и лом, которыми просто расцепляли вагоны и после спокойно пролезали под отцепленными. Пару зим хватило, чтобы тупые РЖДшники перестали оставлять товарники на путях, если не влезали на Москву-Сортировочную.
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41k
Example 6.2.6 58 минут назад
Неужели так куда-то опаздываешь, что можно настолько глупо рисковать своей жизнь или здоровьем... Там 1 млн долларов выдают первому добежавшему, что в целом имеет смысл домчать без руки или ноги?
И в укор местным властям, если проблема с переходом носит постоянный характер и много людей из-за этого вынуждены долго ждать. опаздывая на работу или по своим делам, имеет смысл из бюджета области выделить средства на постройку подземного перехода (что дорого), либо надземного перехода, что дешевле, но тоже стоит денег.
В конце концов, люди платят налоги, на которые власть должна улучшать их жизнь.
А женщина безусловно молодец, не растерялась и вытащила ребёнка из под колёсной пары.
Не все понимают смысл фразы, но:
"Тот кто спасет одну жизнь, спасает целый мир."

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491
zu4ara Час назад
Мы тоже так со школы добирались иногда. Так эти дебилы лезут под сцепкой, когда под самим вагоном почти метр пространства. Мы знали, что нужно пролазить по центру вагона, если тронется, то успеть выскочить! Много раз так было, даже под движущимся пролазили...
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5k
Григорий Час назад
ну раз это единственное место перехода, то может там мост какой через пути организовать? в СССР я думаю смогли бы)
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93k
Херанука Паибалу 2 часа назад
А давайте машиниста тепловоза в тюрьму посадим !!!!!
А что !!!!!
Чуть ребенка не убил, гад такой !!!!!!!!!!!!!!!!!!
На кол его !!!!!!!!!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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