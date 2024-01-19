Полицейские спасли потерявшуюся и замерзающую девочку

В селе Ирбейское полицейские доставили в медицинское учреждение малолетнего ребенка, которого обнаружили на одной из дорог недалеко от леса.

В минувшее воскресенье в дневное время при патрулировании улиц районного центра инспекторы Госавтоинспекции обратили внимание на маленькую девочку, которая была без сопровождения взрослых на одной из сельских дорог, ведущей в лесной массив. Сотрудники полиции остановились, посадили ребенка в служебный автомобиль и обнаружили, что девочка находилась на улице без рукавиц и ее руки сильно замерзли. Столбик термометра в этот день опустился ниже отметки пятнадцати градусов мороза, и был холодный порывистый ветер. Тогда один из инспекторов передал малышке свои перчатки, чтобы она смогла немного согреться.