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Полицейские спасли потерявшуюся и замерзающую девочку

Полицейские спасли потерявшуюся и замерзающую девочку

Автор:
19 января 2024 12:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Красноярский край   Спасение   девочка   дети   добро   полицейские   полиция   
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Грустное и трогательное видео из Красноярского края. Госавтоинспекторы во время патрулирования встретили на сельской дороге недалеко от леса замерзающую 4-летнюю девочку, которая была совсем одна.

В селе Ирбейское полицейские доставили в медицинское учреждение малолетнего ребенка, которого обнаружили на одной из дорог недалеко от леса.

В минувшее воскресенье в дневное время при патрулировании улиц районного центра инспекторы Госавтоинспекции обратили внимание на маленькую девочку, которая была без сопровождения взрослых на одной из сельских дорог, ведущей в лесной массив. Сотрудники полиции остановились, посадили ребенка в служебный автомобиль и обнаружили, что девочка находилась на улице без рукавиц и ее руки сильно замерзли. Столбик термометра в этот день опустился ниже отметки пятнадцати градусов мороза, и был холодный порывистый ветер. Тогда один из инспекторов передал малышке свои перчатки, чтобы она смогла немного согреться.

Девочка была очень напугана и не смогла показать стражам порядка, где живет, а лишь плача сообщила, что ее зовут Ева. Инспекторы ГИБДД сообщили о случившемся в дежурную часть, а малышку доставили в медицинское учреждение, где ей диагностировали отморожение пальцев обеих кистей первой стадии.

В это время участковый уполномоченный полиции установил личность матери, которая прибыла за ребенком в медицинское учреждение. Оказалось, что женщина 1995 года рождения отпустила Еву с 9-летним братом и 8-летней сестрой покататься с горок, а сама осталась с самым младшим сыном дома. В какой-то момент старшие дети упустили сестренку из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего поспешили домой, чтобы сообщить о случившемся маме.

Сейчас жизни и здоровью маленькой Евы ничего не угрожает.

Источник:

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Метки: Видео   Красноярский край   Спасение   девочка   дети   добро   полицейские   полиция   
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6  комментариев
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6k
pinbalist 8 минут назад
Спокойных дежурств вам, мужики
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33k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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3k
Максим Макашев 44 минуты назад
"маме" выписать ХОРОШИХ ЗВЕЗДЮЛЕЙ
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