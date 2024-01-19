Полицейские спасли потерявшуюся и замерзающую девочку

Грустное и трогательное видео из Красноярского края. Госавтоинспекторы во время патрулирования встретили на сельской дороге недалеко от леса замерзающую 4-летнюю девочку, которая была совсем одна.
В селе Ирбейское полицейские доставили в медицинское учреждение малолетнего ребенка, которого обнаружили на одной из дорог недалеко от леса.
В минувшее воскресенье в дневное время при патрулировании улиц районного центра инспекторы Госавтоинспекции обратили внимание на маленькую девочку, которая была без сопровождения взрослых на одной из сельских дорог, ведущей в лесной массив. Сотрудники полиции остановились, посадили ребенка в служебный автомобиль и обнаружили, что девочка находилась на улице без рукавиц и ее руки сильно замерзли. Столбик термометра в этот день опустился ниже отметки пятнадцати градусов мороза, и был холодный порывистый ветер. Тогда один из инспекторов передал малышке свои перчатки, чтобы она смогла немного согреться.
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Девочка была очень напугана и не смогла показать стражам порядка, где живет, а лишь плача сообщила, что ее зовут Ева. Инспекторы ГИБДД сообщили о случившемся в дежурную часть, а малышку доставили в медицинское учреждение, где ей диагностировали отморожение пальцев обеих кистей первой стадии.
В это время участковый уполномоченный полиции установил личность матери, которая прибыла за ребенком в медицинское учреждение. Оказалось, что женщина 1995 года рождения отпустила Еву с 9-летним братом и 8-летней сестрой покататься с горок, а сама осталась с самым младшим сыном дома. В какой-то момент старшие дети упустили сестренку из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего поспешили домой, чтобы сообщить о случившемся маме.
Сейчас жизни и здоровью маленькой Евы ничего не угрожает.
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