В Иркутской области семикласснице оторвало руки взрывом от зарядки смартфона

14-летняя девочка сидела на кухне со смартфоном, он был на зарядке. Родители находились в другой комнате. Вдруг они услышали мощный взрыв, а когда прибежали на кухню - увидели окровавленную дочь.

Девочку экстренно доставили в больницу. Там врачам пришлось сделать травматическую ампутацию кистей. Также у подростка рваные раны по всему телу.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. По одной из версий, её озвучили родители пострадавшей, взорвался блок зарядки от телефона. Но силовики в этом сомневаются - уж слишком несоразмерны травмы ребёнка, разрушения в кухне и якобы взорвавшийся блок.