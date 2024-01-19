В Иркутской области семикласснице оторвало руки взрывом от зарядки смартфона

Попутно раскурочило всё помещение. Но силовики подозревают, что причина не в гаджете.
14-летняя девочка сидела на кухне со смартфоном, он был на зарядке. Родители находились в другой комнате. Вдруг они услышали мощный взрыв, а когда прибежали на кухню - увидели окровавленную дочь.
Девочку экстренно доставили в больницу. Там врачам пришлось сделать травматическую ампутацию кистей. Также у подростка рваные раны по всему телу.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. По одной из версий, её озвучили родители пострадавшей, взорвался блок зарядки от телефона. Но силовики в этом сомневаются - уж слишком несоразмерны травмы ребёнка, разрушения в кухне и якобы взорвавшийся блок.
По другой версии, взорвалась газовая горелка. Это тоже будут проверять, к делу уже подключились эксперты и сотрудники ФСБ. Или что-то ещё, о чём предстоит выяснить.
Пострадавшая девочка из многодетной семьи, у её отца есть долги по микрозаймам. У мужчины была и судимость за наркотики.
Источник:
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Но, это только одна из теоретических версий. На практике, строить предположения, основываясь на таком наборе данных - бред собачий.
Очень похоже на недавнюю новость, где пол квартиры разнесло, а владелец заявил, что это освежитель воздуха в туалет травил, и потом подвзорвался.. но, для этого существует экспертизы, которые могут проанализировать и продукты горения и мощность ударной волны исходя из повреждений окружающих предметов, и после этого с большой долей вероятности - определить как само взрывчатое вещество, так и его количество.
Но, я думаю, в данном случае, отойдя от шока, ребёнок всё сам расскажет, потому что ни зарядка , ни газовая горелка просто не соответствуют урону, который виден на фотографиях.
Находятся идиоты которые шутят
Литиевый аккумулятор "взрывается" с резким выделением тепла, но почти без осколков.
Были бы ожоги, но фугасный эффект ничтожен, оторвать обе руки не сможет.
Похоже там самодельное ВУ присутствовало, либо детонатор.
Я знаю парня который из армии вернулся без половины пальцев на руках, осталось по-моему пять пальцев на две руки. Он нашёл на полигоне УЗРГМ всего лишь и решил его опробовать.
но вроде плита электро ? в любом случае не газ... окна целы, духовка..
прямо интересно что же так бахнуло