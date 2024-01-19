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В Иркутской области семикласснице оторвало руки взрывом от зарядки смартфона

В Иркутской области семикласснице оторвало руки взрывом от зарядки смартфона

Автор:
19 января 2024 14:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Иркутская область   Телефон   взрыв   девочка   зарядка   подросток   смартфон   
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6

Попутно раскурочило всё помещение. Но силовики подозревают, что причина не в гаджете.

14-летняя девочка сидела на кухне со смартфоном, он был на зарядке. Родители находились в другой комнате. Вдруг они услышали мощный взрыв, а когда прибежали на кухню - увидели окровавленную дочь.

Девочку экстренно доставили в больницу. Там врачам пришлось сделать травматическую ампутацию кистей. Также у подростка рваные раны по всему телу.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. По одной из версий, её озвучили родители пострадавшей, взорвался блок зарядки от телефона. Но силовики в этом сомневаются - уж слишком несоразмерны травмы ребёнка, разрушения в кухне и якобы взорвавшийся блок.

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По другой версии, взорвалась газовая горелка. Это тоже будут проверять, к делу уже подключились эксперты и сотрудники ФСБ. Или что-то ещё, о чём предстоит выяснить.

Пострадавшая девочка из многодетной семьи, у её отца есть долги по микрозаймам. У мужчины была и судимость за наркотики.

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Метки: Иркутская область   Телефон   взрыв   девочка   зарядка   подросток   смартфон   
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36  комментариев
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3k
xbrat 2 часа назад
ну да ну да.... зарядка
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52
Diego Alatriste y Tenorio 2 минуты назад
История мутная. Но Вы забываете одну МАЛЕНЬКУЮ подробность: ей руки не оторвало: их вынуждены были отрезать врачи. А это могло произойти, как например, если у нее в руках взорвался телефон, скажем, в стеклянном корпусе (у меня, например, такой был). И тысячами мелких осколков (по факту типа шрапнели) превратил ее руки в куски мяса с перебитыми сухожильями и кровеносными сосудами.
Но, это только одна из теоретических версий. На практике, строить предположения, основываясь на таком наборе данных - бред собачий.
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41k
Example 6.2.6 12 минут назад
Похоже что кто-то в семье, любит глушить рыбу взрывами, и не доглядел за своими "снастями", в результате чего ребёнок покалечился. Но так как такая рыбалка слегка незаконна, как и происхождение "рыболовных пренадлежностей", оперативно на ходу, чтоб не присесть на пару дет, скудный мозг рыболова выдумал историю с зарядкой. Обладай зарядка или даже газовая горелка таким бризантным действием - ими бы снаряжали всякие ФАБ-ы.
Очень похоже на недавнюю новость, где пол квартиры разнесло, а владелец заявил, что это освежитель воздуха в туалет травил, и потом подвзорвался.. но, для этого существует экспертизы, которые могут проанализировать и продукты горения и мощность ударной волны исходя из повреждений окружающих предметов, и после этого с большой долей вероятности - определить как само взрывчатое вещество, так и его количество.
Но, я думаю, в данном случае, отойдя от шока, ребёнок всё сам расскажет, потому что ни зарядка , ни газовая горелка просто не соответствуют урону, который виден на фотографиях.
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720
Борис Колесниченко 15 минут назад
ну папаша что то химичил, дочка взяла незнакомый предмет в руки, он бахнул... девочку жалко. Лучше бы папе руки оторвало.
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10k
soar 16 минут назад
Мутная история. Но, полагаю, взрывотехническая экспертиза позволит определить, что именно взорвалось.
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21k
Александр Полчаса назад
Бедная девочка, только жить начала и такое случилось.
Находятся идиоты которые шутят
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15k
Объект реальности Полчаса назад
бахнуть может только аккум в смартфоне, и то не ясно на сколько мощно.
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
В зарядке нечему взрываться. Совсем.
Литиевый аккумулятор "взрывается" с резким выделением тепла, но почти без осколков.
Были бы ожоги, но фугасный эффект ничтожен, оторвать обе руки не сможет.
Похоже там самодельное ВУ присутствовало, либо детонатор.
Я знаю парня который из армии вернулся без половины пальцев на руках, осталось по-моему пять пальцев на две руки. Он нашёл на полигоне УЗРГМ всего лишь и решил его опробовать.
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525
Александр Поляков 36 минут назад
родилась не в той семье и судьба предопределена.
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314
Dupych 37 минут назад
Двоешник по химии и физике пытается убедить всех, что это была зарядка.
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699
no. 37 минут назад
автор, травматическая ампутация - это отрыв части тела в результате травмы. а не отрезание травмированной части тела врачами.
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32
ГТА Форевер 38 минут назад
Ого, у всех такие печки есть ?
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1k
Alexander 41 минуту назад
В зарядке 100 граммов тротила было ?
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1k
Димыч 53 минуты назад
Вот газовая горелка - верю. Зарядушкой ТАК расфуевертить помещение...
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1k
дмитрий викторович 56 минут назад
"У мужчины была и судимость за наркотики."-Может что химичили? Лабораторная по химии?
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505
zu4ara 58 минут назад
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392
ДедМаздай zu4ara 49 минут назад
Не, от такой много шума и дыма. Ну максимум палец оторвет.
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349
ruslan d Час назад
Сомнительно , что зарядка
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13k
Владимир Час назад
Там на печке обувь стоит рядом с посудой?
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1k
Hard.NET Час назад
Так разнести кухню? ИМХО - на такое ни один аккум для мобильных девайсов - не способен...
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6k
Трям 2 часа назад
Как гуманитарии затрахали с этими вбросами...
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11k
Vacony 2 часа назад
Да.. зарядка.. ))))
но вроде плита электро ? в любом случае не газ... окна целы, духовка..
прямо интересно что же так бахнуло
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