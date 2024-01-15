Во Владивостоке мужчина вырвал у пенсионерки из рук сумку и убежал

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То, что у бабушки есть с собой наличка, 32-летний мужчина заметил на кассе в магазине. Проследил за ней. В районе проспекта 100-летия, когда поблизости никого не оказалось, вырвал из её рук сумку и убежал. Позже выпотрошил кошелёк, забрал 7к. А заодно — засветился на камерах. Так его и нашли.
Задержанный во всём сознался и извинился на видео. Деньги потратил. Сейчас под стражей, ждёт решения суда. Это не первый грабёж на его счету.
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Метки: Видео Владивосток бабушка грабеж деньги пенсионерка
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