Во Владивостоке мужчина вырвал у пенсионерки из рук сумку и убежал

То, что у бабушки есть с собой наличка, 32-летний мужчина заметил на кассе в магазине. Проследил за ней. В районе проспекта 100-летия, когда поблизости никого не оказалось, вырвал из её рук сумку и убежал. Позже выпотрошил кошелёк, забрал 7к. А заодно — засветился на камерах. Так его и нашли.