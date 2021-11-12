Женщина под видом сочувствия обокрала пенсионерку

372
1
1
Установленная возле платежного терминала камера наблюдения зафиксировала момент кражи купюры у пожилой женщины. Потерпевшая не заметила, как терминал выплюнул купюру и та упала на пол. Стоявшая неподалеку злоумышленница воспользовалась возможностью и забрала банкноту.
Камера наблюдения сняла кражу под видом сочувствия.
Источник:
Ссылки по теме:
- Цыганёнок воровал в магазине товар, пока его мама отвлекала продавца
- Кража легким движением руки
- Воровка попыталась спрятать бензопилу в штанах
- Наглая и жадная воровка
- Палка с крюком помогла наглому вору добраться до женской сумочки
24
Понравилось24
Новости партнёров