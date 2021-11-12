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Женщина под видом сочувствия обокрала пенсионерку

Женщина под видом сочувствия обокрала пенсионерку (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 11:44
Метки: Терминал   видео   воровка   воровство   деньги   кража   пенсионерка   
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Установленная возле платежного терминала камера наблюдения зафиксировала момент кражи купюры у пожилой женщины. Потерпевшая не заметила, как терминал выплюнул купюру и та упала на пол. Стоявшая неподалеку злоумышленница воспользовалась возможностью и забрала банкноту.
Камера наблюдения сняла кражу под видом сочувствия.

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Метки: Терминал   видео   воровка   воровство   деньги   кража   пенсионерка   
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Квантовый_Слесарь_82 56 минут назад
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