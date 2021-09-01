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Честный телемастер не взял лишних денег с пенсионерки

Честный телемастер не взял лишних денег с пенсионерки (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 08:29
Метки: Реакция   бабушка   видео   деньги   добро   телемастер   честность   
656
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Мастер по ремонту и обслуживанию телевизоров выполнил заказ у 95-летней бабушки. Когда очередь дошла до оплаты вызова, старушка попыталась отдать телемастеру большую часть сбережений. К счастью, мужчина оказался честным и порядочным человеком.
Пишет опубликовавший в сети видео мужчина:

"Приехал сегодня на заказ - бабушка не может справиться с двумя пультами от телевизора и приставки. Сделал, объяснил, всё работает, всё поняла, я вообще умею в объяснения. Дошло дело до оплаты вызова и тут понимаю что надо включать камеру."

Далее телемастер возмущается:

"95 лет, полуслепая, как её дети могли оставить даже малейшую возможность для такого п***ца. Ведь её дочь, которая меня вызвала, могла расплатиться со мной онлайн и не подвергать бабушку опасности быть обсчитанной нечестными ремонтниками."

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Метки: Реакция   бабушка   видео   деньги   добро   телемастер   честность   
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11  комментариев
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Александр 53 минуты назад
Понятие "Совесть" нынче в диковинку, поэтому и выглядит сюжет для большинства удивительным. Во времена моего детства это было нормой.
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Сергей 16 минут назад
Дожили....Не обокрал бабушку, герой выпуска. Дальше что?- не изнасиловал, не убил, не ограбил....И к Малахову
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37
Просто чувак в интернете 17 минут назад
Ну я не знаю, как можно спокойно спать обманув 95 летнюю старушку. Это не подвиг, а нормальное поведение.
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29k
Головасыр коричнештанник 54 минуты назад
себя не похвалишь, ни кто не похвалит
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Просто чувак в интернете Головасыр коричнештанник 16 минут назад
Все он правильно включил, а то потом та же дочка которая его вызвала предъявит что бабку обокрал.
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