Честный телемастер не взял лишних денег с пенсионерки

Пишет опубликовавший в сети видео мужчина:



"Приехал сегодня на заказ - бабушка не может справиться с двумя пультами от телевизора и приставки. Сделал, объяснил, всё работает, всё поняла, я вообще умею в объяснения. Дошло дело до оплаты вызова и тут понимаю что надо включать камеру."



Далее телемастер возмущается:



"95 лет, полуслепая, как её дети могли оставить даже малейшую возможность для такого п***ца. Ведь её дочь, которая меня вызвала, могла расплатиться со мной онлайн и не подвергать бабушку опасности быть обсчитанной нечестными ремонтниками."