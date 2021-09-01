Честный телемастер не взял лишних денег с пенсионерки

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Мастер по ремонту и обслуживанию телевизоров выполнил заказ у 95-летней бабушки. Когда очередь дошла до оплаты вызова, старушка попыталась отдать телемастеру большую часть сбережений. К счастью, мужчина оказался честным и порядочным человеком.
Пишет опубликовавший в сети видео мужчина:
"Приехал сегодня на заказ - бабушка не может справиться с двумя пультами от телевизора и приставки. Сделал, объяснил, всё работает, всё поняла, я вообще умею в объяснения. Дошло дело до оплаты вызова и тут понимаю что надо включать камеру."
Далее телемастер возмущается:
"95 лет, полуслепая, как её дети могли оставить даже малейшую возможность для такого п***ца. Ведь её дочь, которая меня вызвала, могла расплатиться со мной онлайн и не подвергать бабушку опасности быть обсчитанной нечестными ремонтниками."
"Приехал сегодня на заказ - бабушка не может справиться с двумя пультами от телевизора и приставки. Сделал, объяснил, всё работает, всё поняла, я вообще умею в объяснения. Дошло дело до оплаты вызова и тут понимаю что надо включать камеру."
Далее телемастер возмущается:
"95 лет, полуслепая, как её дети могли оставить даже малейшую возможность для такого п***ца. Ведь её дочь, которая меня вызвала, могла расплатиться со мной онлайн и не подвергать бабушку опасности быть обсчитанной нечестными ремонтниками."
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выключил камеру, сказал бабуле, что не хватает и всё. и, сами понимаете, она бы доплатила