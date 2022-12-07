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Медики спасли бабушку, которую сами же и сбили

Медики спасли бабушку, которую сами же и сбили

Автор:
07 декабря 2022 08:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бабушка   видео   инцидент   люди   медики   пенсионерка   происшествие   сербия   
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В Сербии 86-летняя пенсионерка оказалась на пути у сдающего задним ходом фургона скорой помощи. Медицинские работники не сразу заметили пострадавшую под колёсами.
Врачи скорой помощи помогли плохо слышащей бабушке, угодившей под колёса их автомобиля. От госпитализации она отказалась.

Медики принесли извинения женщине и её семье и позже несколько раз навестили её.

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Метки: бабушка   видео   инцидент   люди   медики   пенсионерка   происшествие   сербия   
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1  комментарий
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Misanthrop Час назад
Вот тебе и "профессионалы". Кто ж за руки-то тянет пострадавшего?! Неизвестно, какие повреждения у человека...
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Fidel

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