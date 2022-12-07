Медики спасли бабушку, которую сами же и сбили

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В Сербии 86-летняя пенсионерка оказалась на пути у сдающего задним ходом фургона скорой помощи. Медицинские работники не сразу заметили пострадавшую под колёсами.
Врачи скорой помощи помогли плохо слышащей бабушке, угодившей под колёса их автомобиля. От госпитализации она отказалась.
Медики принесли извинения женщине и её семье и позже несколько раз навестили её.
Медики принесли извинения женщине и её семье и позже несколько раз навестили её.
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