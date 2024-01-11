Невероятные кадры с беспилотника показывают, как горбатые киты создают последовательности Фибоначчи

Полярный фотограф Пьет ван ден Бемд запечатлел кадры совместной работы китов. Техника кормления с помощью пузырьковой сети заключается в том, что киты ныряют под добычу, а затем с помощью пузырьков, образующихся из их дыхательных отверстий, захватывают рыбу ближе к поверхности воды. По данным Национального морского заповедника, эти киты известны как "глотатели", то есть они поднимаются на поверхность с открытым ртом и заглатывают все, что попадается им на пути, включая рыбу, которую они поймали с помощью пузырьков.



Это очень сложное поведение, включающее в себя синхронизацию, координацию, коммуникацию и командную работу, и подчеркивает, какими умными животными являются киты. Предыдущие работы показали, что этому поведению можно научиться, а это значит, что не все популяции горбатых китов кормятся с помощью этой техники.

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При демонстрации этого поведения на кадрах ван ден Бемда узор сети пузырей кита совпал с идеальной последовательности Фибоначчи, также известной как золотая спираль. В геометрии это спираль, которая увеличивается в φ раз, известный как золотое сечение, на каждую четверть оборота спирали. Она часто встречается в природе: ее можно увидеть на шишках и многих фруктах и овощах, однако ученые ставят в тупик поиски ее в окаменелостях.



